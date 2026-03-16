Libertadores Sub 20: Olimpia se alista para las semifinales

Olimpia aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 que se disputa en Quito, Ecuador, tras completar una sólida fase de grupos que le permitió avanzar como el mejor segundo del certamen.

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El conjunto paraguayo logró su pase luego de vencer por 1-0 al local Universidad Católica, resultado que le permitió cerrar la fase con 6 puntos y una diferencia de goles favorable.

Esa combinación fue clave para superar al Club Nacional de Football, que también sumó puntos importantes tras derrotar por 4-2 a Club Atlético Belgrano, pero no logró alcanzar al Decano en la clasificación de los segundos.

En semifinales, el representante paraguayo tendrá un desafío de alto calibre frente al vigente bicampeón del torneo, Flamengo, que terminó como líder del Grupo A con 7 unidades.

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La otra semifinal enfrentará a Palmeiras, ganador del Grupo B con siete puntos, ante Santiago Wanderers, que se quedó con el primer lugar del Grupo C tras empatar 3-3 con Liga de Quito.

Los encuentros de semifinales se disputarán este jueves en el estadio de Independiente del Valle, mientras que los partidos por el tercer puesto y la gran final están programados para el próximo domingo.