El argentino Damonte deja Boston River tras seis partidos sin triunfos en el Apertura

Así lo anunció el equipo en un comunicado en el que agradeció su trabajo y le deseó "muchos éxitos" en los desafíos que tenga por delante junto a su cuerpo técnico.

Damonte se convirtió en nuevo entrenador de Boston River el pasado 19 de noviembre y en enero llevó al Sastre hasta la final de la Copa de la Liga de verano. Allí cayó en la final frente a Progreso.

En el Apertura, el club uruguayo disputó seis encuentros, en los que apenas cosechó dos unidades luego de igualar dos partidos y caer en los cuatro restantes.

No obstante, Boston River venció por 1-0 a Racing en el juego que los puso cara a cara por la Copa Sudamericana y de esa forma selló su boleto a la fase de grupos.

La salida de Damonte es la segunda de un entrenador que se da en el Torneo Apertura, luego de que Nelson Abeijón dejara Cerro días atrás.

Estos dos equipos ocupan los dos últimos lugares del Apertura y el próximo fin de semana buscarán sus primeras victorias a domicilio: Cerro irá al campo de Peñarol y Boston River al de Progreso.

Nacido en la ciudad argentina de La Plata en enero de 1982, Damonte jugó en Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz, Huracán y Arsenal, con el que conquistó la Copa Sudamericana en 2007 bajo las órdenes de Gustavo Alfaro.

En la temporada 2012, el excentrocampista argentino llegó a Uruguay para reforzar a Nacional, donde permaneció hasta junio de 2013 y conquistó el campeonato local bajo las órdenes de su compatriota Marcelo Gallardo.

Tras su retirada, Damonte comenzó en 2020 su carrera como entrenador y estuvo al frente de Huracán, Arsenal, Colón y Sarmiento de Junín, club en el que trabajó en dos períodos.