El 'Cuti' Romero se entrena antes de recibir al Atlético de Madrid

Bergvall llevaba fuera de los terrenos de juego desde enero con un problema en el tobillo, mientras que Romero sufrió un fuerte golpe en la cabeza contra su compañero Joao Palhinha.

El argentino no estuvo disponible en el empate a uno cosechado en Anfield el domingo, pero parece que Igor Tudor sí lo tendrá a sus órdenes para este miércoles cuando se midan al Atlético de Madrid con la titánica tarea de remontar el 5-2 que les endosaron los 'rojiblancos' en el Metropolitano.

Por su parte, Palhinha se entrenó en solitario y es posible que se pierda el partido de este miércoles.

El equipo está condicionado por una larga lista de lesiones de jugadores importantes como Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus y Destiny Udogie, además de Richarlison, que marcó este fin de semana contra el Liverpool, pero que no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas.