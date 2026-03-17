El Toluca recibe al San Diego, obligado a ganar para acceder a cuartos en la Concacaf

Después de perder por 3-2 ante un rival que jugó casi 80 minutos con un hombre menos en la cancha y al final del partido con dos, el Toluca necesitará mostrar al fútbol que le permitió ganar los dos últimos campeonatos de liga en México para vencer a un rival incómodo, que en el choque de ida fue superior.

Para Toluca fue el del miércoles pasado el peor partido de lo que va del año porque, además de ser incapaz de ganar o empatar con superioridad en la cancha, perdió por una grave lesión al centrocampista Marcel Ruiz, uno de sus titulares inamovibles.

El entrenador Antonio Mohamed guardó a algunas de sus principales figuras el pasado sábado en el torneo de liga, lo cual le costó no poderle ganar al Atlas, con el que empató 1-1. A cambio de eso, el estratega tendrá frescos este miércoles a sus principales jugadores.

San Diego, dirigido por Mikey Varas, va en el tercer lugar de la clasificación de la conferencia oeste de la MLS y saldrá a detener a un Toluca que tendrá en el portugués Paulinho a su principal arma ofensiva.

Paulinho hace una buena dupla en la delantera con el seleccionado mexicano Alexis Vega, recuperado de una cirugía. Mohamed apostará al buen funcionamiento del ataque encabezado por ellos, aunque estará atento a no dejar espacios que le permitan al San Diego a hacer daño.

El ganador de la serie enfrentará en cuartos de final al mejor entre el Galaxy de Los Angeles y el Mt. Pleasant, de Jamaica.

Toluca: Hugo González; Federico Pereira, Bruno Méndez, Diego Barbosa; Jesús Gallardo, Nicolás Castro, Franco Romero, Jesús Angulo, Helinho; Alexis Vega, Paulinho.

San Diego: Duran Ferree; Ian Pilcher, Christopher McVey, Luca Bombino, Oscar Verhoeven; Jeppe Tverskov, Onni Valakari, David Vázquez, Anisse Saidi; Amah Pellegrino, Anders Dreyer.

Estadio: Nemesio Diez, de Toluca, a 2.600 metros sobre el nivel del mar.