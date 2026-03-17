Fàbregas gana el Premio Bearzot a mejor entrenador del año

Es la primera vez que este premio, dedicado a la memoria del seleccionador campeón del mundo con Italia en España'82 y que promueve la Unión Deportiva ACLI con la participación de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), reconoce el mérito de un entrenador no italiano.

Fàbregas, tras la victoria de su equipo en la última jornada ante el Roma (2-1), un resultado que lo sitúa en zona 'Champions', competición que el Como 1907 no ha jugado nunca, está a la vanguardia de los entrenadores en Italia. Su estilo de juego vistoso, aunque capaz de adaptarse a todo tipo de rivales para ser competitivo en cada partido, le coloca como una revelación en Italia y Europa.

El técnico catalán, que también es accionista del club, llegó al Como 1907 en 2022 para finalizar su carrera como jugador en una temporada (2022-23) en la que disputó 17 partidos de Serie B, segunda división.

En 2024, tras conseguir el ascenso a la Serie A, pasó a ser el entrenador del equipo y ese año el Como 1907 terminó décimo. En la presente, además de estar a pocas jornadas de certificar la competición europea para la próxima, está a un partido contra el Inter de Milán (1-1 en la ida) de disputar la final de la Copa Italia por vez primera en su historia.

Fàbregas hereda el galardón -que recogerá a finales de abril en Roma- que premió la pasada edición a Gian Piero Gasperini, técnico que este mismo fin de semana se negó a saludar a Fàbregas tras el duelo entre Como y Roma (2-1).

Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri o Claudio Ranieri, entre otros, fueron premiados en el pasado.

En la ceremonia en la que se conoció el ganador estuvo presente Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol.

"Cesc representa un símbolo generacional y lo aprecio especialmente. Es un hombre que no tiene miedo a sus pensamientos, que es directo. Es un perfil que genera tensiones en algún momento, pero demuestra el valor de sus ideas", destacó.

"Se merece de verdad este premio, es la elección correcta. Con él premiamos la calidad, pero también la formación, porque está haciendo cosas extraordinarias al frente del Como y porque es un estudioso del fútbol que ha elegido precisamente Italia para perfeccionar su formación, obteniendo el máster del Curso UEFA Pro en Coverciano", apuntó Gravina.

"Además de ser una persona directa, en su carrera como entrenador no ha aceptado atajos, una característica que más le une a Enzo Bearzot, imponiéndose en el gran fútbol con la fuerza de los resultados y, más aún, con la fuerza de las actuaciones", añadió el mandatario.

También fueron galardonados, con el premio especial a una carrera, Fabio Capello, en el año de su 80 cumpleaños, y Marco Guida como mejor árbitro.