Julián Alvarez, Griezmann y el Atlético, contra las sorpresas en Londres

Los cuartos de final contra el Barcelona o el Newcastle, que dirimen su eliminatoria a la misma hora en el Camp Nou, aguardan al conjunto rojiblanco siempre que sea capaz de corroborar la clasificación.

La eliminatoria está encarrilada por el 5-2 del Metropolitano, entre la pegada del Atlético y el esperpento del Tottenham y su portero entonces, Antonin Kinsky, cambiado a los 16 minutos tras encajar tres goles, pero aún no cerrada, pendiente del encuentro de vuelta.

Hay advertencias latentes para el Atlético, que ya recibió cuatro goles en su última visita a Londres en la Liga de Campeones, el pasado 21 de octubre contra el Arsenal, y que ya sufrió para avanzar a la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, al que había ganado 4-0 en la ida, pero tanto el equipo ‘gunner’ como el azulgrana están a años luz del actual Tottenham, un punto tan solo por encima del descenso en su liga pese a que se reanimó con un 1-1 en Anfield contra el Liverpool a última hora. Un alivio, sin más.

También lo avisa su rendimiento visitante en toda la temporada. Imponente en casa, con 19 victorias en 22 encuentros, no lo es fuera. No solo en todo el curso, con apenas ocho triunfos en 23 salidas, sino tampoco ahora, con tres goles en contra en tres de sus últimas cuatro visitas, de las que dos de ellas (las derrotas por 3-0 contra el Rayo Vallecano en LaLiga y por 3-0 con el Barcelona en la Copa del Rey) lo llevarían a una inesperada prórroga en caso de repetirse este miércoles con el Tottenham.

Pero, en el escrutinio de los datos, los momentos de uno y otro equipo y las expectativas, todo lo que no sea una clasificación supondría un fiasco para el Atlético, que viaja a Londres después de ganar seis de sus últimos siete encuentros entre todas las competiciones, además entre rotaciones y partidos cada tres días para sostener lo más fresco posible al once que elige para cada enfrentamiento. En Londres será casi el mismo de la ida.

La baja de Jan Oblak, por una distensión muscular y sustituido por Juan Musso, altera la alineación del técnico, con Marcos Llorente en el centro del campo y con Julián Alvarez, 13 goles en sus últimos 16 partidos en la Liga de Campeones, y Antoine Griezmann, en un momento formidable, en la delantera, sin sitio aparentemente para Alexander Sorloth, aunque haya marcado 11 tantos en 2026. Es una alternativa.

Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri apuntan a la línea defensiva, con Giuliano Simeone y Ademola Lookman por los extremos y Johnny Cardoso y el citado Llorente por el medio, aunque Simeone dispone de alternativas y posibilidades como Alex Baena, Nico González, Koke Resurrección o Nahuel Molina, goleador en la ultima victoria contra el Getafe (1-0). Son baja Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, aparte de Oblak.

De todos los previsibles titulares en Londres, solo Musso y Pubill jugaron de inicio contra el Getafe. Ni Hancko ni Le Normand ni Ruggeri ni Cardoso, sin minutos en todo el partido; ni tampoco Giuliano, Llorente, Lookman, Julián Álvarez y Griezmann, que sí salieron avanzada la segunda parte del último choque liguero, para tener a todos listos contra el Tottenham.

Enfrente, su rival aspira a lograr la machada de remontar el 5-2 encajado en la ida en el Metropolitano en un partido que quedó marcado por la mala actuación de Antonín Kinsky, que cometió dos graves errores y condicionó seriamente las opciones del conjunto londinense en la eliminatoria.

Otro de los puntos negativos que dejó el duelo fue el choque de cabezas en el tiempo de descuento de Cristian 'Cuti' Romero y Joao Palhinha, que provocó que ambos jugadores se perdiesen el partido ante el Liverpool y sean duda para la vuelta de octavos de final.

Los 'Spurs' se aferran a sus buenos resultados como local en la fase anterior de la Liga de Campeones, donde firmaron un pleno de victorias (cuatro de cuatro), con 10 goles a favor y ninguno en contra tras imponerse por 2-0 al Borussia Dortmund, 3-0 al Slavia de Praga, 4-0 al Copenhague y 1-0 al Villarreal.

El equipo del norte de Londres, que llega tras lograr un valioso empate ante el Liverpool gracias a un gol en el minuto 90 de Richarlison, afronta el duelo en un momento especialmente delicado, ya que no conoce la victoria en la Premier League en 2026, con un balance de cinco empates y siete derrotas. Esa racha le ha llevado hasta la decimosexta posición, a solo un punto de los puestos de descenso, a falta de ocho jornadas para el final.

La temporada de los londinenses está marcada por la irregularidad y una profunda crisis de resultados en el campeonato doméstico que desembocó en la destitución de Thomas Frank y la llegada de Igor Tudor, que no ha tenido el inicio esperado, con un balance de cuatro derrotas y un empate en sus primeros cinco partidos.

El equipo está además condicionado por una larga lista de lesiones de jugadores importantes como Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall y Destiny Udogie entre otros, que se suman a las dudas del 'Cuti' Romero y Joao Palhinha para afrontar la remontada. Richarlison es baja por sanción.

Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Simons, Gray, Sarr; Tel; Kolo Muani, Solanke.

Atlético de Madrid: Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

Hora: 21:00 hora española (20.00 hora local).