Krug y Barria, novedades en la convocatoria de Panamá para amistosos ante Sudáfrica

El técnico, señala un comunicado de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), citó a un grupo de futbolistas con el que disputará dos encuentros ante el conjunto africano como parte de la preparación del equipo canalero y con la mirada puesta en Ghana, el rival de Panamá en su debut mundialista el próximo 17 de junio en Toronto (Canadá).

El listado incluye a un grupo conformado por 22 jugadores que militan en el extranjero con la excepción del defensor Eric Davis, del Plaza Amador de la Liga local.

"El entrenador del onceno nacional y miembros de su cuerpo técnico tienen programado viajar este jueves 19 de marzo con destino a Sudáfrica y así tener todo listo en el momento que se vayan presentando los jugadores", indica la nota.

Los jugadores viajarán "este fin de semana desde los países donde militan con sus respectivos clubes con destino final a la ciudad de Durban, donde comenzarán la concentración con miras a la fecha FIFA", amplía la FPF.

Los panameños afrontarán así sus primeros compromisos en fecha FIFA en el continente africano ante un rival al que ya enfrentaron anteriormente en la Copa Oro.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a la Copa Oro 2005, cuando Panamá superó a Sudáfrica en los cuartos de final al imponerse por 4-3 en la tanda de penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, en un partido disputado en el Reliant Stadium de Houston, Texas.

Los dos amistosos entre panameños y sudafricanos están programados para el 27 y 31 de marzo, en una sede aún por confirmar.

Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fahya-KSA)) ,Luis Mejía (Nacional- URU), César Samudio (Marathon-HON).

Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava-SVK), Jorge Gutiérrez (Dep La Guaira-VEN), Michael Amir Murillo (Besiktas-TUR), Andrés Andrade (LASK Linz-AUT), Martín Krug (Levante-ESP), José Córdoba (Norwich City-GBR), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello-VEN) y Roderick Miller (PFC Turan Tovuz-AZE).

Centrocampistas: Aníbal Godoy (San Diego-USA), Adalberto Carrasquilla (Pumas-MEX), Carlos Harvey (Minnesota United-USA), Cristian Martínez (Kiryat Shmona-ISR), José Luis Rodríguez (Juárez- MEX); César Yanis (Cobresal-CHI) y Yoel Bárcenas (Mazatlán-MEX).

Delanteros: Ismael Díaz (León-MEX), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción-CHI), José Fajardo (Universidad Católica-ECU) y Kadir Barría (Botafogo-BRA).