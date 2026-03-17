Mohamed asegura que la velocidad de la pelota será clave para eliminar a San Diego

"La velocidad va a ser clave, el ritmo que impongamos; nosotros conocemos nuestra cancha, ellos no, y la misma dosis que nos aplicaron allá, se la debemos aplicar a ellos aquí", dijo el 'Turco' en una rueda de prensa.

Aunque jugó la mayor parte del partido con un hombre menos y en los finales con dos, el San Diego de la MLS derrotó el pasado miércoles al Toluca por 3-2 en el partido de ida de los octavos de finales del torneo regional.

Mohamed lamentó las pérdidas de balón en ese encuentro, en el que los estadounidenses agarraron mal parado a los mexicanos de manera reiterada y confió en este miércoles darle la vuelta a la serie y clasificarse a los cuartos de finales.

"No digo que vamos a estar cómodos, pero tenemos la obligación de ganar en casa; estamos acostumbrados a estos escenarios y nuestros jugadores están acostumbrados a jugar este tipo de partido. Mañana debemos evitar las transiciones sabiendo que seremos dueños de la pelota", agregó.

Toluca, campeón del fútbol mexicano, sufrió en el duelo de ida de la serie con San Diego la baja del centrocampista Marcel Ruiz, uno de sus titulares indiscutibles, a pesar de lo cual el grupo está confiado en salir adelante y mantenerse en la lucha por el título.

"Esto es fútbol, un día podemos no ganar, pero espero que falte mucho para eso", concluyó el estratega.

Toluca hizo un entrenamiento ligero hoy, en el cual los futbolistas estudiaron vídeos de los rivales y Mohamed puntualizó los puntos a tomar en cuenta mañana para ganar.

El delantero Alexis Vega reveló que no hay presión y sí confianza en el trabajo.

"Tenemos un plantel vasto y estamos enfocados en que mañana será un gran día para nosotros; los detalles van a marcar la diferencia, no creo que sea un partido fácil pero sabemos por dónde hacer daño", concluyó.