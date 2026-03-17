Urbig apunta a la portería, Prescott es la alternativa

La portería era la preocupación del vigente campeón y líder alemán en los últimos días. Fuera de acción Neuer, el guardameta habitualmente titular por un pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo desde el 6 de marzo, cuando reapareció de otra dolencia, la conmoción en la ida de Urbig exigió un periodo de pausa, por lo que no jugó el pasado sábado ante el Bayer Leverkusen, cuando dio paso al tercer cancerbero de la plantilla.

Sven Ulreich fue el titular en el Bay Arena. Terminó lesionado. El pasado domingo, el club bávaro informó de la dimensión del percance: "Rotura en el aductor derecho; el portero estará de baja por el momento". Tampoco estaba disponible para recibir al Atalanta. Lo mismo ocurría con Leon Klanac, también lesionado. Incertidumbre en la portería.

La vuelta a los entrenamientos ya el lunes de Urbig, que también se entrenó con el grupo este martes, zanja el problema. La titularidad será suya, "si todo va con normalidad", para la vuelta de los octavos de final contra el equipo italiano, al que el Bayern sentenció en el encuentro de ida con un golpe de seis goles en Bérgamo (1-6).

"Y si no, encontraremos otra solución", según dijo Kompany en la víspera. Es Leonard Prescott, el portero internacional sub-17 de 16 años, que ya estuvo en el banquillo el pasado sábado frente al Leverkusen y el miércoles anterior en Bérgamo.

"Es muy tranquilo. Tenemos plena confianza", expuso el técnico, según recoge la página web del Bayern Múnich, sobre el guardameta nacido en Estados Unidos, de padre norteamericano y madre alemana, y desde los dos años en Berlín.

A los 13 años se sumó a la cantera del Bayern. Desde entonces ha sido superando etapas hasta ser el portero titular del equipo sub-19, al que dio el salto directamente desde el sub-16. Sus 196 centímetros de altura remarcan su fortaleza aérea. Es una de sus grandes cualidades, junto a su calma y liderazgo en la portería, aparte de su colocación.

Si juega este miércoles en el Allianz Arena, Prescott batirá récords de precocidad. Primero, superaría a Sven Scheuer como el portero más joven en jugar de la historia del club, cuando se estrenó con 18 años y 237 días en 1989. Después, sería el guardameta más joven en disputar la Liga de Campeones.

La otra opción es Jannis Bärtl, el portero ahora titular en el filial del Bayern con la lesión de Klanac. Tiene 19 años y lleva 12 en las categorías inferiores del club, al que llegó con siete años. Es trece centímetros más bajo que Prescott. Sus reflejos y su facilidad para el juego con los pies son dos de las virtudes que destacan sus técnicos sobre el guardameta.

En el resto de puestos, se espera a Harry Kane en el ataque. Ha marcado 18 goles en 17 partidos como local con el Bayern Múnich, según destaca su club.

No están disponibles ni Josuha Kimmich ni Michael Olise, por sanción. Tampoco los citados Manuel Neuer, Sven Ulreich y Leon Klanac, al igual que el lateral Alphonso Davies y el centrocampista Jamal Musiala. Mientras, Kompany, con el 6-1 a favor, advierte de la "importancia de mantener la concentración".