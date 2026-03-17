Van de Ven: "No es verdad que no nos importe la situación"

Varios rumores han apuntado a los jugadores como los culpables de la situación actual del Tottenham, que solo tiene un punto respecto al descenso y tiene que remontar un 5-2 contra el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League.

"No entiendo que la prensa diga que nos hemos desconectado y que no nos importa, No es verdad. Sería extraño que un jugador llegara y dijera que se va a ir o que no le importa. No tiene sentido. Todos estamos concentrados en lo que tenemos por delante. Solo puedo decir que no es verdad, pero no es algo que me afecte, es simplemente que no tiene sentido", dijo el holandés en rueda de prensa este martes.

"Es todo inventado y si los aficionados se lo creen es muy frustrante para nosotros. Confiad en mí, todo el mundo en este club está muy preocupado por la situación y queremos darle la vuelta. Si hay artículo diciendo que no nos importa, es muy frustrante".

Preguntado sobre los resbalones que ocurrieron en el partido de ida y que le costaron varios goles a los 'Spurs', Van de Ven dijo que ha reflexionado sobre lo ocurrido y que no hubiera podido hacer nada diferente para evitarlos.

"Jugué con las mismas botas que siempre. No puedes hacer nada contra esos resbalones, es algo que te puede ocurrir. Después del partido pensé "¿podría haber hecho algo diferente? No, solo fue un poco de mala suerte. Otros compañeros se resbalaron también".