Vélez, primer futbolista ecuatoriano en la selección de Perú

El futbolista Jairo Vélez, que el año pasado tuvo un paso destacado por el vigente campeón Universitario de Deportes y este 2026 es una de las figuras del Alianza Lima, el clásico rival de la U, fue incluido en la primera lista de convocados por el brasileño Mano Menezes, seleccionador de Perú desde fines de enero pasado.

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A pesar de su destacado paso por el fútbol nacional, donde antes jugó por el César Vallejo, Vélez no había podido ser convocado antes por la Bicolor porque no cumplía cinco años nacionalizado peruano, conforme exige la FIFA, ya que anteriormente había jugado por la selección Sub 20 de Ecuador.

El jugador, oriundo de El Carmen (Ecuador), integró la “Tri” que disputó el torneo Juventud de América en Uruguay en 2015, cuando militaba en el Vélez Sarsfield de Argentina.

Tras solicitar y cumplir con los documentos necesarios, la FIFA autorizó en enero de este año su solicitud de cambio de federación, conocido como ‘One Time Switch’, con lo que quedó habilitado para una posible convocatoria de la Bicolor.

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La semana pasada, el jefe de la unidad técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Barreto, informó que el jugador ya había estado en los planes de las convocatorias para los amistosos disputados en noviembre pasado contra Rusia y Chile.

“Si hubiese tenido sus papeles en regla, habría estado convocado, pero tuvo que realizar un trámite que, según entiendo, ya completó a través de la federación”, comentó Barreto en ese momento.

Al comentar el lunes la novedosa inclusión del centrocampista ofensivo, que también puede jugar de extremo y segundo delantero, Mano Menezes afirmó que “es un jugador que pesa, encuentra soluciones para jugadas importantes y construcción del equipo”.

Aunque Vélez solo compartió este lunes en sus redes sociales la lista de convocados acompañada por una canción de música peruana que identifica a la selección nacional, la semana pasada había señalado que estaba dispuesto a jugar por la Bicolor y que esa posibilidad lo llenaba “de mucho orgullo”.

Este lunes fue incluido por primera vez en la selección peruana que disputará partidos amistosos contra Senegal, en París, el 28 de marzo, y frente a Honduras, en Leganés (Madrid), el 31. EFE