Identifican al hombre hallado ahogado en la costanera de Encarnación

Tras el hallazgo de un cuerpo a orillas del río Paraná, en la costanera del barrio Pacucuá de Encarnación, el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional realizó un intenso trabajo para identificar al occiso. A través del sistema AFIS, se determinó que se trata de Elvio César Sanabria (44), oriundo del barrio Arroyo Porá de la ciudad de Cambyretá.

El médico forense determinó la posible causa de muerte: asfixia por sumersión. No obstante, los investigadores remitirán el cuerpo al laboratorio forense del Ministerio Público para indagar posibles indicios que ayuden a determinar las circunstancias de su muerte.

Los investigadores no descartan que se haya tratado de una caída accidental, pero tampoco descartan otros posibles escenarios, debido a que el hombre figura con varios antecedentes.

El cuerpo fue reportado por lugareños este lunes, cerca de las 19:10, a través del sistema 911. Bomberos voluntarios realizaron la extracción del cuerpo y, a partir de ahí, inició la investigación de este caso.

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Varios antecedentes

El fallecido tendría varios antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional. Entre ellos: hurto (2008, 2014, 2015, 2021, 2023, 2025), coacción (2012), violencia familiar (2023), robo (2024) y prohibición de salir del país.

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En un episodio particular, tras una de sus detenciones, escapó por el techo de la Comisaría Cuarta de Encarnación el 6 de diciembre de 2024. Horas después fue recapturado por la Policía Nacional en inmediaciones del Estadio Villa Alegre.

Su última “visita” a la Comisaría Cuarta data del 8 de agosto de 2025, cuando fue detenido con una batería de 90 amperes que había sido hurtada. A pesar de sus múltiples antecedentes, el señalado permanecía en libertad ambulatoria.