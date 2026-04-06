Policiales
06 de abril de 2026 - 21:56

Identifican al hombre hallado ahogado en la costanera de Encarnación

Costanera del barrio Pacucuá de Encarnación, donde hallaron un cadáver flotando en el río Paraná.
La policía informó sobre el hallazgo de un cadáver en el río Paraná, en las cercanías de la costanera del barrio Pacucuá, en Encarnación.Gentileza

El Departamento de Criminalística de la Policía Nacional logró identificar el cuerpo hallado flotando en el río Paraná, en la costanera de Encarnación, la tarde de este lunes. Se trataría de un conocido presunto delincuente, con varios antecedentes por hurtos bagatelarios. Presumen que falleció ahogado, pero el cuerpo será remitido al laboratorio forense del Ministerio Público para investigar las circunstancias en que se habría producido su muerte.

Por Sergio González

Tras el hallazgo de un cuerpo a orillas del río Paraná, en la costanera del barrio Pacucuá de Encarnación, el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional realizó un intenso trabajo para identificar al occiso. A través del sistema AFIS, se determinó que se trata de Elvio César Sanabria (44), oriundo del barrio Arroyo Porá de la ciudad de Cambyretá.

El médico forense determinó la posible causa de muerte: asfixia por sumersión. No obstante, los investigadores remitirán el cuerpo al laboratorio forense del Ministerio Público para indagar posibles indicios que ayuden a determinar las circunstancias de su muerte.

Los investigadores no descartan que se haya tratado de una caída accidental, pero tampoco descartan otros posibles escenarios, debido a que el hombre figura con varios antecedentes.

El cuerpo fue reportado por lugareños este lunes, cerca de las 19:10, a través del sistema 911. Bomberos voluntarios realizaron la extracción del cuerpo y, a partir de ahí, inició la investigación de este caso.

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Varios antecedentes

El fallecido tendría varios antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional. Entre ellos: hurto (2008, 2014, 2015, 2021, 2023, 2025), coacción (2012), violencia familiar (2023), robo (2024) y prohibición de salir del país.

Recapturan a detenido que se fugó por el techo de la comisaría cuarta de Encarnación.
Elvio César Sanabria fue recapturado en 2024 después de que se fugó por el techo de la Comisaría Cuarta de Encarnación.

En un episodio particular, tras una de sus detenciones, escapó por el techo de la Comisaría Cuarta de Encarnación el 6 de diciembre de 2024. Horas después fue recapturado por la Policía Nacional en inmediaciones del Estadio Villa Alegre.

Su última “visita” a la Comisaría Cuarta data del 8 de agosto de 2025, cuando fue detenido con una batería de 90 amperes que había sido hurtada. A pesar de sus múltiples antecedentes, el señalado permanecía en libertad ambulatoria.

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