¿Cuál será el rol de Carlos Benítez como viceministro de Seguridad Interna?

Carlos Humberto Benítez explicó que su paso de la Comandancia de la Policía Nacional al Viceministerio de Seguridad Interna implica un cambio de enfoque, dejando atrás la labor operativa para asumir una función más estratégica dentro del sistema de seguridad.

Indicó que su designación responde a un proceso natural dentro de la carrera policial, donde los cuadros superiores pueden ser convocados para ocupar cargos de confianza del Ejecutivo. En ese sentido, sostuvo que buscará aportar su experiencia acumulada en la conducción policial para fortalecer las políticas de seguridad interna.

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Reconoce desafíos pendientes

El nuevo viceministro admitió que, pese a los esfuerzos realizados durante su gestión como comandante, aún existen importantes desafíos en materia de seguridad.

“Somos conscientes de que hay mucho por hacer y que la ciudadanía espera resultados”, expresó, al tiempo de señalar que su designación también representa una evaluación del trabajo realizado, aunque sin considerar que los objetivos estén plenamente cumplidos.

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Alianzas internacionales contra el crimen

Benítez destacó que actualmente se mantienen alianzas estratégicas con varios países para enfrentar al crimen organizado, especialmente en lo relacionado con el narcotráfico.

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Afirmó que estas cooperaciones buscan mejorar los mecanismos de inteligencia y acción conjunta ante amenazas que ya no se limitan a fronteras nacionales.

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Alerta por evolución hacia el narcoterrorismo

El viceministro advirtió sobre la transformación de organizaciones criminales en estructuras con características de narcoterrorismo.

Mencionó específicamente al Primer Comando Capital (PCC), señalando que este grupo ha evolucionado desde actividades vinculadas exclusivamente al narcotráfico hacia una estructura más compleja y peligrosa, con presencia incluso fuera de la región.

Según explicó, este tipo de organizaciones ha sido catalogado como terrorista en algunos países debido a su accionar y nivel de violencia.

Expansión global y riesgo de vínculos terroristas

El viceministro subrayó que estas organizaciones ya no operan únicamente en países como Brasil, Paraguay o Argentina, sino que han expandido su alcance a nivel global, incluyendo presencia en Europa.

Además, advirtió sobre la preocupación internacional respecto a posibles vínculos entre grupos criminales como el PCC y organizaciones terroristas.