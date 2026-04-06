Alerta: tormentas y vientos de 90 km/h afectarán a varios departamentos esta noche

Según el último reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), los núcleos de tormentas persisten y se desarrollan sobre el centro, sur y noreste de la región Oriental, con alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo.

Hasta el momento, los departamentos afectados por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h son el este de Cordillera, centro y norte de Guairá, Caaguazú, norte de Alto Paraná, y centro y sur de Ñeembucú.

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Actualmente se encuentra vigente un boletín especial que advierte sobre un sistema de tormentas. Se espera que este frente abarque la mayor parte del territorio nacional durante la noche de este lunes y gran parte de la jornada del martes.

El meteorólogo Alejandro Coronel detalló que los acumulados de agua podrían alcanzar los 90 mm en el centro y sur del país, mientras que en el resto del territorio se estiman montos de entre 30 y 50 mm.

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Para el martes, las ráfagas de viento podrían subir de intensidad y situarse en torno a los 100 km/h.

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Meteorología anuncia la llegada de frente frío

Tras el paso de las tormentas más fuertes, se anuncia el avance de un frente frío. Esto provocará la rotación de los vientos hacia el sector sur y un marcado descenso de la temperatura que se sentirá con fuerza a mitad de semana.

Para el miércoles, se pronostica un ambiente fresco a cálido. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 16 y 20 °C, mientras que las máximas se situarán entre los 23 y 28 °C.