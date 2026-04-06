Tormenta deja a oscuras varios sectores de la ciudad de Pilar

Aproximadamente a las 21:00 se registró una fuerte tormenta acompañada de lluvias intensas y descargas eléctricas que afectaron a la ciudad de Pilar. A pocos minutos de iniciarse el fenómeno climático, se produjo un corte en el suministro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), dejando a oscuras a varios sectores de la capital departamental.

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Hasta el momento, no se reportaron mayores detalles sobre las causas de la interrupción ni el tiempo estimado de reposición del servicio.

El hombre del tiempo, el meteorólogo del aeropuerto de Pilar, Jorge Acosta, grabó el momento en que se produjo el cambio de tiempo y lo compartió en redes sociales. Acompaña un reporte sobre las condiciones del clima en la ciudad.

Según el portal de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), la temperatura se redujo de 33° C a 25° C en los últimos minutos.

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