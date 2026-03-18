Cardoso: "Estamos preparados para todo lo que viene"

"Estamos preparados para todo lo que viene. Tenemos mucha confianza, somos un equipo muy grande y estos son partidos que nos gustan. Sabemos que tenemos partidos difíciles, pero jugar en el Atlético es así", expresó el estadounidense tras certificar el pase a la siguiente ronda gracias al 5-2 de la ida que contrarrestó la derrota de este miércoles por 3-2 en el Tottenham Stadium.

"Si quieres llegar lejos en cualquier competición tienes que jugar con los mejores (...). Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Luchamos hasta el fina como es el Atlético de Madrid y aprovechamos las oportunidades que tuvimos. Estoy muy contento de llegar hasta aquí en mi primera temporada", añadió el centrocampista.

Sobre qué aspectos pueden extraer de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Barcelona, donde los rojiblancos pasaron la serie, Cardoso destacó: "Los errores que cometimos a la vuelta los tenemos que arreglar. Tenemos mucha capacidad de crear y hacer goles. Luego nos haremos fuerte en casa en la vuelta.