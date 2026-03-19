Julio Enciso, a cuartos de final de la UEFA Conference League

Enciso dispuso de dos claras ocasiones para anotar en el primer tiempo, pero en ambas falló en la puntada final. El equipo croata se puso en ventaja con gol de Toni Fruk (21’). En la complementaria, Racing empató por medio del argentino Valentín Barco (71’).

Julio Enciso, que fue sustituido en el minuto 88, ha disputado 29 partidos con el equipo francés, en los que ha llegado a convertir 9 goles en las tres competiciones disputadas: Ligue 1 (1 gol), Copa de Francia (6), Conference League (2).

-En cuartos de final, Racing enfrentará al Maguncia, que ayer derrotó 2-0 al checo SK Sigma Olomouc. Los partidos serán los jueves 9 y 16 de abril, siendo el juego de ida en Alemania.

Las otras eliminatorias de cuartos de final son: Rayo Vallecano-AEK Atenas, Crystal Palace-Fiorentina y Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar.

Champions League

Fechas y horarios de cuartos de final de la UEFA Champions League:

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-Martes 7 de abril:

17:00 Real Madrid vs. Bayern Múnich, en el estadio Santiago Bernabéu.

17:00 Sporting Lisboa vs. Arsenal, en el estadio José Alvalade de Lisboa.

-Partidos de vuelta, el miércoles 15 de abril.

-Miércoles 8 de abril:

17:00 Barcelona vs. Atlético de Madrid, en el estadio Camp Nou de Barcelona.

17:00 París SG vs. Liverpool, en el Parque de los Príncipes de París.

-Partidos de vuelta, el martes 14 de abril.