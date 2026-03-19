Nuevo DT de Marruecos convoca a Díaz y Hakimi para enfrentar a Paraguay

Ouahbi dio hoy su primera rueda de prensa desde su nombramiento el pasado 5 de marzo en sustitución a Walid Regragui, para presentar la lista de los 28 jugadores que fueron convocados para los amistosos de preparación para el Mundial 2026 ante Ecuador, el 27 de marzo en Madrid, y Paraguay, el 31 de marzo en Lens.

En la lista se destacan tres futbolistas que se proclamaron campeones del mundo sub 20 en Chile bajo las órdenes del propio Ouahbi cuando dirigía esa categoría: Baouf, Zabiri y Yassine.

Además, la convocatoria viene marcada también por varias ausencias, entre ellas las de Nayef Aguerd, quien se recupera de una intervención quirúrgica por pubalgia persistente, y Sofyan Amrabat, que acaba de reincorporarse a los entrenamientos con el Betis tras su operación del tobillo.

Una lista de 28 jugadores

En la portería, Ouahbi apostó por Yassine Bounou (Al Hilal) , que será acompañado de El Mehdi El Harrar (Raja Club Athletic) y El Mehdi Benabid (AS FAR) .

En defensa, la convocatoria incluye a Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) , Issa Diop (Fulham) , Ismael Baouf (Anderlecht) , Chadi Riad (Real Betis) , Soufian El Karouani (FC Utrecht) , Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) , Noussair Mazraoui (Manchester United) .Redouane Halhal (FUS Rabat) , Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven) , Abdelhamid Ait Boudlal (Stade Rennais) .

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En el medular, se convocó a Bilal El Khanouss (VfB Stuttgart) , Ismael Saibari (PSV Eindhoven) , Oussama Targhalline (Feyenoord) , Neil El Aynaoui (AS Roma) , Samir El Mourabet (FUS Rabat) , Mohamed Rabie Hrimat (AS FAR) .

Para el ataque, la lista cuenta con Brahim Díaz (Real Madrid) , Yassine Gessime (R. C. Estrasburgo) , Chemsdine Talbi (Sunderland) , Ayoub El Kaabi (Olympiacos) , Yassir Zabiri (Fuenlabrada) , Soufiane Rahimi (Al Ain) y Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

La Copa Africana

Antes de anunciar la lista, el nuevo seleccionador felicitó a los jugadores y al cuerpo técnico por la Copa Africana de Naciones, que fue declarada a Marruecos tras la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a Senegal.

Ouahbi calificó el título como “ merecido ” para Marruecos y la decisión de “ una muy buena noticia que solo puede ser positiva ” .

Intercambios con Bouaddi

Preguntado sobre el joven centrocampista Ayoub Bouaddi, que generó en las últimas semanas un debate en la prensa y las redes sociales en Marruecos ante la incógnita de si el futbolista optará por representar a Marruecos o Francia, el técnico marroquí dijo que mantuvo con él “ intercambios interesantes ” .

Subrayó que Bouaddi tiene “ un gran potencial ” y puede elegir entre las selecciones de Marruecos y Francia. “ Es un jugador que ama a su país, pero es muy joven (...) Le hemos presentado el plan ” , indicó el técnico marroquí que insistió en que “ no hay que presionar a los jugadores jóvenes ” .

En declaraciones a la prensa francesa la semana pasada, Bouaddi dejó abierta su decisión: “ Todavía no hay una elección, ya veremos”.

Fuente: EFE