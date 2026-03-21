Arsenal y Manchester City definen la Copa de la Liga inglesa

El Arsenal, líder de la Premier League, llega a Wembley con el viento a favor y un estatus de favorito ante un City herido, que necesita a toda costa sobreponerse de su eliminación el martes en octavos de Liga de Campeones.

Pero Guardiola, arquitecto de todos los éxitos de los Citizens desde 2016, sabe mejor que nadie hasta qué punto una final puede escapar de la racionalidad. El técnico catalán disputó -y ganó- cuatro finales de la competición entre 2018 y 2021.

En la primera de ellas, ganada 3-0 al Arsenal de Arsene Wenger, tenía a su lado a un joven adjunto que respondía al nombre de Mikel Arteta, recién retirado de los terrenos de juego precisamente con la camiseta de los Gunners.

Después, el alumno se alejó del maestro, abandonando el club del norte de Inglaterra para convertirse en entrenador principal... en el Arsenal en diciembre de 2019.

La final en Wembley se presenta como un duelo de alto nivel entre Arsenal y Manchester City, no solo por el título en juego, sino también por el enfrentamiento entre dos de los entrenadores más influyentes del fútbol europeo en la actualidad.

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Fuente: AFP y EFE