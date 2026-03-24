México busca capitalizar el Mundial 2026 con mayor impacto que los de Rusia y Qatar.

Arriola sostuvo que el torneo en Norteamérica tendrá una dimensión inédita y citó proyecciones de la FIFA, según las cuales el ciclo económico será un 80% mayor que el de Rusia y un 70% superior al de Qatar, lo que, dijo, anticipa un “peso económico” de otra magnitud para México como una de las tres sedes del campeonato.

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Añadió que la inversión asociada al Mundial en el país se estima en unos 3.000 millones de dólares y señaló que solo la reinauguración del estadio Banorte en Ciudad de México representa casi 300 millones de dólares, una apuesta que, aseguró, dará viabilidad al fútbol mexicano durante los próximos 30 años.

El dirigente también destacó el potencial de exposición global del torneo y recordó que solo el partido inaugural de Qatar fue visto por unas 4.000 millones de personas y estimó que el primer encuentro del Mundial de 2026 podría alcanzar los 6.000 millones de espectadores.

La campaña fue presentada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la FMF como un esfuerzo conjunto para promover, antes y durante la justa mundialista, bienes y servicios de empresas con operación en México.

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Al tiempo, participan 27 compañías de distintos sectores, incluso algunas competidoras directas, con el objetivo de alentar el consumo de bienes fabricados en el país, proteger empleos y fortalecer las cadenas de valor.

Además, la campaña se difundirá entre abril y julio en televisión, radio, anuncios exteriores y medios digitales.

El presidente del CCE, José Medina Mora, dijo que el sector empresarial respalda la iniciativa porque reconoce el talento productivo del país y fortalece las cadenas de valor. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, vinculó esa estrategia con el potencial turístico del torneo.

Dijo que México espera más de cinco millones de turistas y seis millones de visitantes durante el Mundial, prevé un crecimiento del 44% en el turismo entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Anticipó un beneficio económico no solo a las tres ciudades sede, sino a los 32 estados del país mediante rutas, foros y la aplicación ‘Conoce México’, con más de 280 recorridos para distribuir el flujo de viajeros hacia otros destinos.

También subrayó la generación de economías locales y de empleo, especialmente en restaurantes y hoteles.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enmarcó la campaña en una narrativa de identidad a nivel país, capacidad manufacturera y proyección global.

Señaló que México es hoy el principal socio comercial de la mayor economía del mundo y destacó que cerca de 5000 empresas cuentan ya con el sello Hecho en México. EFE