Italia, objetivo Mundial

La pesadilla italiana sigue muy presente en el vestuario. Es un partido mucho más complejo para la 'Azzurra' por lo mental que por lo deportivo. Porque Italia es clara favorita ante los norirlandeses en lo futbolístico. Donnarumma, Bastoni, Tonali o Barella son jugadores de primer nivel. Pero la presión de un vestuario que siente el miedo a volver a fallar puede jugar una mala pasada.

Es casi un partido de Italia contra sí misma. El recuerdo de las repescas ante Suecia para el Mundial de Rusia 2018 y ante Macedonia del Norte para el Mundial de Qatar 2022, ambas perdidas, está muy vivo en una selección con cuatro Copas del Mundo en su palmarés. Ni siquiera el haber ganado la Eurocopa en 2021 significó un refuerzo de confianza. La vorágine por los dos desastres precedentes sigue muy vigente.

La realidad es que Italia merece estar en la repesca. Porque dejó dudas durante su fase de clasificación. Y porque fue inferior a Noruega, clasificada como primera en su grupo.

El arribo de Gennaro Gattuso, que debutó como seleccionador en octubre de 2025, ha devuelto algo de empaque y competitividad a Italia. Son 5 victorias en 6 partidos. Solo una derrota, ante Noruega (1-4).

Suya fue la decisión de jugar en New Balance Arena, casa del Atalanta, en Bérgamo (norte). Elección secundada por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), pero que suscitó dudas al no haber escogido otro estadio más grande y emblemático como San Siro, el Olímpico de Roma, el Juventus Stadium o el Diego Armando Maradona de Nápoles.

El motivo, un poco superstición y un poco de prevención. Debutó en el banquillo en el mismo estadio y goleó a Estonia (5-0). Y la selección recibió mucho cariño pese al mal momento. "En San Siro está dividido (Inter y Milan) y puede ser peligroso en primeros errores", dijo en rueda de prensa.

Llegaron a la convocatoria con algunas molestias el centrocampista Sandro Tonali, el delantero Gianluca Scamacca y los defensas Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini y Riccardo Calafiori. Sin embargo, todos menos Scamacca, todavía entre algodones, están en condiciones de ser titulares.

Arriba, por lo tanto, apuntan a ser elegidos Moise Kean y Mateo Retegui.

En frente, Italia tiene a una selección, la de Irlanda del Norte, que no juega un Mundial desde 1986. Es claramente la gran favorita para pasar a la final de esta repesca, donde podría encontrarse con Gales o Bosnia y Herzegovina. El objetivo Mundial pasa por no dejarse llevar por los fantasmas de un pasado muy reciente, por el dolor de una herida todavía abierta, y hacer buena la ventaja que otorga jugar esta semifinal en casa.