Vinícius: "Brasil no es favorito en el Mundial"

El atacante del Real Madrid recalcó que Brasil no será la favorita en el Mundial "por los resultados de las eliminatorias", en las que la Canarinha concluyó quinta, el peor resultado de su historia, aunque aseguró que los jugadores harán todo lo posible para llevarse el sexto título mundial.

"No queremos el favoritismo, queremos llegar a la Copa del Mundo como estamos llegando a los amistosos: con tranquilidad, paciencia, enfocados en lo que estamos trabajando", comentó Vinícius en una rueda de prensa en Estados Unidos.

No obstante, el extremo aseguró que Brasil hará "de todo" para ganar el título y manifestó su confianza en las posibilidades de una selección formada por jugadores de calidad y que son protagonistas en sus equipos, entre los que destacó a Raphinha, y dedicó elogios a João Pedro, Matheus Cunha, Casemiro, Endrick y Estêvão.

Además de rechazar el protagonismo para la selección, Vinícius también lo recusó para sí mismo, asegurando que no se pone como meta ser la estrella de la selección, o el máximo goleador en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"El protagonismo puede ser de cada jugador en cada partido. Yo no quiero ser artillero, quiero hacer mi trabajo y ser campeón", sentenció.

También valoró el aporte de Carlo Ancelotti al frente de la selección, a la que llegó en pasado mayo, por su forma de "entender el juego" y por su capacidad para adaptar el esquema al perfil de los futbolistas que tiene a su disposición.

"Ancelotti entiende la forma en la que tenemos que jugar. Con tantos atacantes, claro que vamos a jugar a atacar", resumió Vini Júnior, quien también estuvo a las órdenes del técnico italiano en el Real Madrid.