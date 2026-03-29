Ter Stegen, con reducidas posibilidades mundialistas

El guardameta de 33 años del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, cedido al Girona, se sometió a una operación en los isquiotibiales en febrero, la última complicación tras una larga serie de lesiones.

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En una rueda de prensa previa al amistoso de la Mannschaft contra Ghana programado el lunes en Stuttgart, Nagelsmann reveló que ha hablado con el guardameta esta semana, y que es poco probable que vaya al Mundial de Norteamérica.

“La posibilidad es muy, muy, muy escasa, porque hay que considerar la situación general”, declaró el seleccionador. “No jugó durante un año y luego se lesionó. Ha estado apartado un año, por decirlo así, y ha jugado muy poco”, recordó Nagelsmann.

“Debería darlo todo en su rehabilitación pero ya no tiene 21 años. Tiene unos cuantos partidos a sus espaldas”, continuó Nagelsmann, que reconoció tener “los dedos cruzados” por el guardameta. “Todos tenemos que ser pacientes”, concluyó.

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Ter Stegen, durante años suplente de Manuel Neuer, se hizo con la titularidad de la selección luego de la retirada como internacional de Neuer tras la Eurocopa 2024.

En febrero, el propio Nagelsmann dijo que Ter Stegen era el principal portero de Alemania para el Mundial. Ahora, las puertas de la titularidad parecen abrirse para Oliver Baumann, guardameta del Hoffenheim y titular en el amistoso contra Suiza del pasado viernes, ganado 4-3 por los germanos. AFP