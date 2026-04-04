El regreso de Nico Williams revitaliza un duelo con horizonte europeo

Al Getafe, tres puntos más le colocarían por encima de los cuarenta, la barrera psicológica con la que la salvación es prácticamente una realidad. Si gana, y el Mallorca cae ante el Real Madrid, tendrá una diferencia de trece unidades respecto a las plazas de Segunda.

Esa distancia, con 24 puntos más en juego después del choque que disputará contra el Athletic, sería prácticamente insalvable. Entonces, tocará hablar de algo que nadie en el club ha querido nombrar hasta conseguir el principal objetivo: Europa.

Las plazas continentales no están muy lejos para los hombres de José Bordalás. Apenas tres puntos le separan de la sexta posición que ocupa el Celta de Vigo y no es ninguna locura pensar en una hazaña inimaginable cuando el Getafe, a principios de curso, penaba con una plantilla corta sin cubrir cinco fichas, con el límite salarial al acecho y con varios lesionados importantes.

El mercado de invierno y las incorporaciones de Martín Satriano, Sebastián Boselli, Zaid Romero, Veljlo Birmancevic y Luis Vázquez aliviaron los males de un equipo que paso de estar un punto por encima del descenso a soñar con pasear su nombre por el continente la próxima campaña.

Desde que llegaron los primeros fichajes, los resultados del equipo de Bordalás han sido asombrosos: nueve partidos, cinco victorias incluidas alguna ante clubes de primera línea (Villarreal, Real Madrid y Betis), dos empates y dos derrotas.

Precisamente, durante el parón provocado por las selecciones, el club celebró el fichaje de uno de los cedidos, Satriano, que firmó hasta 2030. Acumula tres goles y sus actuaciones no han pasado desapercibidas. Junto a Luis Vázquez, formará parte de la línea de ataque del Getafe.

También amplió su contrato David Soria, otro de los pilares del Getafe, que contará con varias bajas: por lesión, no estarán Borja Mayoral, Davinchi y Abu Kamara, mientras que por sanción se perderán el duelo Bordalás, Allan Nyom, Abdel Abqar y Kiko Femenía.

El resto de la plantilla estará disponible para José Bordalás, que hará un once continuista respecto a su última victoria (1-2 contra el Espanyol) con la entrada de Diego Rico para suplir a Kiko Femenía en el lateral izquierdo.

Enfrente, el Athletic Club, con los esperados regresos de Nico Williams y Yeray Álvarez, visita el Coliseum con el objetivo se sumar tres valiosos puntos que le mantengan en la pelea por las posiciones europeas a la que volvió a engancharse con su victoria frente al Real Betis antes del parón.

Nico, en plenitud física un fijo tanto para Ernesto Valverde como para Luis de la Fuente, vuelve después de someterse durante el último mes y medio a un nuevo tratamiento para superar su pubalgia en un momento clave del curso, tanto para su equipo como la selección española a solo dos meses del Mundial.

Y Yeray, por su parte, ha entrado por primera vez en una convocatoria esta temporada una vez cumplidos los diez meses de sanción que le impuso la UEFA tras dar positivo en mayo del pasado año después de ingerir de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello.

A priori ninguno de los dos apunta a titular ante el conjunto azulón, si bien la presencia de ambos al menos en el banquillo supone un importante impulso anímico para un equipo que después de un años aciago va viendo la luz y recuperando efectivos entre las bajas de larga duración.

Además del extremo y el central, Valverde desplazará a Getafe a Maroan Sannadi y a Unai Egiluz, aunque ha perdido a última hora a Andoni Gorosabel por molestias en la cadera izquierda. El lateral se suma a las ausencias de Aitor Paredes y Beñat Prados.

Se espera que Valverde aliste de inicio a un once prácticamente de gala con la duda del lateral derecho. Sin Gorosabel son Areso y Lekue las opciones para ese puesto. Además, Unai Simón estará en la portería, la pareja Vivian-Laporte y Yuri en la izquierda son fijos en defensa, Ruiz de Galarreta y Jauregizar ocuparían el centro del campo con Iñaki Williams, Berenguer, Sancet y Guruzeta en posiciones de ataque.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Romero, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Luis Vázquez y Satriano.

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Árbitro: Juan Martínez (Comité Valenciano).