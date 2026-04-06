Mbappé vs Kane: reyes sin corona

Mbappé ha conquistado todos los trofeos con los que puede soñar cualquier jugador: con su selección, un Mundial (Rusia 2018) y una Liga de Naciones; en Francia, siete Ligas, cuatro Copas, una Copa de la Liga y cuatro Supercopas; y con el Real Madrid, una Copa Intercontinental y una Supercopa de Europa. Pero, entre toda esa lista, falta una Liga de Campeones.

Es su maldición. Lo ha intentado hasta en diez temporadas. Desde la 2016/17, en la que irrumpió con el Mónaco, hasta la actual, la 2025/26, sólo acumula disgustos. Su cima fue la final de 2020, ante, precisamente, el Bayern Múnich, en Lisboa. Fue su gran oportunidad y la perdió. El cuadro parisino fue derrotado 0-1 con un tanto de Kingsley Coman que dejó a Mbappé en la orilla del título.

El jugador francés también alcanzó las semifinales en tres ocasiones en las que el Juventus (2016/17), el Manchester City (2020/21) y el Borussia Dortmund (2023/24), borraron del mapa la ilusión del jugador del Real Madrid por alzarse con la competición continental.

El resto de participaciones de Mbappé en la 'Champions' termina con cuatro eliminaciones en octavos (en dos ocasiones se cruzó el Real Madrid además del Manchester City y, de nuevo, el Bayern) y otra en cuartos, ya la temporada pasada en su primera con la camiseta blanca. En ese caso, el Arsenal fue su verdugo.

Ahora, Mbppé afronta el choque en un momento complicado del Real Madrid, que prácticamente dijo adiós a la Liga tras caer el pasado fin de semana ante el Mallorca (2-1) en Son Moix. Arbeloa, después de darle minutos en dos partidos (City y Atlético), le devolvió a la titularidad.

Fue uno de los jugadores menos señalados de la caída blanca. Casi todo el peligro del Real Madrid, sobre todo en la primera parte, salió de sus botas. No marcó porque el portero Leo Román, con tres grandes intervenciones, lo impidió.

Pero la sequía en el Real Madrid, es larga. En total, su nombre no ha aparecido en la lista de goleadores en los últimos once partidos oficiales de su club. La realidad es que cinco se los perdió por una lesión en una rodilla, otro, frente a la Real Sociedad, lo vio desde el banquillo; contra el City y el Atlético apenas jugó dos ratos; y ante el Mallorca y Osasuna, ahí sí, no vio portería en 180 minutos.

El choque ante el Bayern será la prueba de fuego para Mbappé. Recuperado totalmente de su lesión y con ritmo competitivo, será clave para el equipo de Arbeloa, que necesita los mejores números de su estrella para avanzar en la única competición que puede ganar esta temporada.

En el otro lado se encontrará con Harry Kane. Un delantero de incuestionable valor que hasta que no llegó al Bayern Múnich no tradujo en títulos su enorme producción goleadora. No ganó en ninguna de las doce temporadas que jugó en el Tottenham. Tampoco con el Norwich y menos con el Milwall en Segunda División. Con Inglaterra rozó una Eurocopa, pero cayó en Londres en aquella final que le arrebató Italia en Wembley.

Tuvo que esperar a fichar por el Bayern para estrenar sus vitrinas. Ya luce en ellas una Bundesliga y una Supercopa de Alemania. Como Mbappé, tampoco es dueño de una Liga de Campeones. Pero, igual que el francés, acarició el título. Llegó a la final de la temporada 2018/19 y el Liverpool le arrebató la gloria en el Metropolitano.

Su presencia en el Bernabéu parece asegurada. En la pasada ventana de partidos internacionales sufrió un contratiempo en un tobillo. No jugó contra el Friburgo el fin de semana, pero este lunes se entrenó con normalidad junto al resto de sus compañeros antes de viajar a Madrid.

Su compañero Joshua Kimmich, ya advirtió que el inglés estaría de cualquier forma sobre el verde de la casa blanca: "Creo que jugaría hasta en silla de ruedas. Se arrastraría hasta el campo si es preciso. Espero que esté en forma para el martes", dijo a declaraciones a Bild.

El caso es que parece que Kane no tendrá que arrastrarse en silla de ruedas. Mbappé, menos. Hace ya tiempo que adquirió el ritmo competitivo tras superar su contratiempo con una rodilla. El francés, 38 tantos en todas las competiciones esta temporada, y Kane, 48, son los reyes del gol en Europa. Pero ambos, son los reyes sin corona. La Liga de Campeones no luce entre sus éxitos.