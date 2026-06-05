Clima
05 de junio de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay: Finde fresco a cálido y... ¿tormentas el domingo?

una sra con paragua cruza la calle tras intensa lluvia ,centro de asunciòn
Fernando Romero

Al llegar el fin de semana, el clima permanece estable en Paraguay, sin pronóstico de lluvias o tormentas hoy o mañana. Sin embargo, las condiciones del tiempo podrían cambiar el domingo.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, con neblina en las primeras horas del día, pero sin lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo

Se esperan condiciones similares mañana, sábado. Sin embargo, el domingo podrían registrarse precipitaciones e incluso tormentas eléctricas en varias zonas del país, entre ellas Asunción.

Lea más: Meteorología pide prepararse ante El Niño, pero evitar mensajes alarmistas

Las lluvias podrían continuar al menos hasta el lunes.

La temperatura durante el fin de semana

El ambiente se mantiene entre mañanas frescas y tardes cálidas, y este viernes se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, y de hasta 31 grados en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

13°C

29°C

San Pedro

13°C

29°C

Caacupé

14°C

25°C

Villarrica

14°C

25°C

Coronel Oviedo

13°C

26°C

Caazapá

14°C

26°C

Encarnación

15°C

26°C

San Juan Bautista

14°C

26°C

Paraguarí

14°C

26°C

Ciudad del Este

14°C

26°C

Asunción

14°C

26°C

Pilar

14°C

26°C

Pedro Juan Caballero

14°C

26°C

Salto del Guairá

14°C

26ºC

Pozo Colorado

13°C

29°C

Fuerte Olimpo

16°C

31°C

Mariscal Estigarribia

15°C

31°C

Los índices se mantendrían similares mañana y registrarían un leve descenso el domingo, con una máxima de 23 grados en la capital.