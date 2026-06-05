Clima en Paraguay: Finde fresco a cálido y... ¿tormentas el domingo?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, con neblina en las primeras horas del día, pero sin lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo
Se esperan condiciones similares mañana, sábado. Sin embargo, el domingo podrían registrarse precipitaciones e incluso tormentas eléctricas en varias zonas del país, entre ellas Asunción.
Lea más: Meteorología pide prepararse ante El Niño, pero evitar mensajes alarmistas
Las lluvias podrían continuar al menos hasta el lunes.
La temperatura durante el fin de semana
El ambiente se mantiene entre mañanas frescas y tardes cálidas, y este viernes se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, y de hasta 31 grados en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
13°C
29°C
San Pedro
13°C
29°C
Caacupé
14°C
25°C
Villarrica
14°C
25°C
Coronel Oviedo
13°C
26°C
Caazapá
14°C
26°C
Encarnación
15°C
26°C
San Juan Bautista
14°C
26°C
Paraguarí
14°C
26°C
Ciudad del Este
14°C
26°C
Asunción
14°C
26°C
Pilar
14°C
26°C
Pedro Juan Caballero
14°C
26°C
Salto del Guairá
14°C
26ºC
Pozo Colorado
13°C
29°C
Fuerte Olimpo
16°C
31°C
Mariscal Estigarribia
15°C
31°C
Los índices se mantendrían similares mañana y registrarían un leve descenso el domingo, con una máxima de 23 grados en la capital.