Clima en Paraguay: Finde fresco a cálido y... ¿tormentas el domingo?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, con neblina en las primeras horas del día, pero sin lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo

Se esperan condiciones similares mañana, sábado. Sin embargo, el domingo podrían registrarse precipitaciones e incluso tormentas eléctricas en varias zonas del país, entre ellas Asunción.

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Las lluvias podrían continuar al menos hasta el lunes.

La temperatura durante el fin de semana

El ambiente se mantiene entre mañanas frescas y tardes cálidas, y este viernes se esperan temperaturas máximas de 26 grados centígrados en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, y de hasta 31 grados en el Chaco.

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Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 13°C 29°C San Pedro 13°C 29°C Caacupé 14°C 25°C Villarrica 14°C 25°C Coronel Oviedo 13°C 26°C Caazapá 14°C 26°C Encarnación 15°C 26°C San Juan Bautista 14°C 26°C Paraguarí 14°C 26°C Ciudad del Este 14°C 26°C Asunción 14°C 26°C Pilar 14°C 26°C Pedro Juan Caballero 14°C 26°C Salto del Guairá 14°C 26ºC Pozo Colorado 13°C 29°C Fuerte Olimpo 16°C 31°C Mariscal Estigarribia 15°C 31°C

Los índices se mantendrían similares mañana y registrarían un leve descenso el domingo, con una máxima de 23 grados en la capital.