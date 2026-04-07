Flamengo inicia la defensa del título de campeón de la Libertadores en la altura de Cusco

El equipo brasileño y el peruano están encuadrados en el Grupo A de la Libertadores, junto al Estudiantes de La Plata argentino y el Deportivo Independiente Medellín colombiano.

El encuentro supondrá el regreso del Cusco a la Libertadores, torneo en el que hizo historia al llegar en 2013 a los cuartos de final cuando competía bajo el nombre del Real Garcilaso.

Para el equipo cusqueño es la quinta participación de su historia en el torneo continental, mientras que para Flamengo es su vigésima tercera presencia en la misma competición que ha alcanzado a ganar en cuatro ocasiones.

Los dos equipos llegan a este partido con cambios sustanciales en el banquillo. Por un lado, aunque solo han pasado catro meses desde que Flamengo levantase la Copa en el Estadio Monumental de Lima, el técnico Filipe Luís fue despedido en marzo pese a su exitosa trayectoria, y en su lugar llegó el portugués Leonardo Jardim.

Mientras, el Cusco prescindió la pasada semana del técnico argentino Miguel Rondelli, artífice de la exitosa temporada pasada que devolvió al equipo imperial a la Libertadores, pero que en el inicio de esta ha tenido resultados irregular en el Torneo Apertura con cuatro triunfos en nueve partidos. En su lugar llegó el técnico uruguayo Alejandro Orfila.

A Cusco, el equipo carioca llegó con algunas bajas sensibles por lesión, como las de los centrocampistas Jorginho, Erick Pulgar y Saúl Ñíguez, mientras que también se quedaron en Río de Janeiro el extremo Everton 'Cebolinha', que tiene una fractura en una costilla, y el lateral izquierdo Álex Sandro, que aún no termina de recuperarse de una lesión muscular en el muslo derecho.

Así, la alineación probable del Mengao puede estar formada por Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Everton, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Samuel Lino y Pedro .

Mientras, el once inicial del Cusco puede estar compuesto por Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar, Marlon Ruidias, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto, Gabriel Carabajal, José Manzaneda y Facundo Callejo.

El partido se disputará este miércoles a las 19.30 hora local (00.30 GMT del jueves 9 de abril) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, de la antigua capital del imperio incaico, donde el Flamengo logró en 2008 su mayor victoria en altitud, al imponerse por 0-3 al Cienciano.