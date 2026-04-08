Damián Bobadilla le da la victoria al São Paulo

Bajo la intensa lluvia que cayó en una ciudad que a la hora del partido estaba bajo alerta naranja por vientos muy fuertes y persistentes, el paraguayo Damián Bobadilla fue el encargado de darle el triunfo al once dirigido por Roger Machado.

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Un potente disparo desde el sector izquierdo quebró a los 61 minutos la resistencia del portero Bruno Antúnez, quien se convirtió en gran figura de su equipo luchando contra sus rivales y también contra las condiciones meteorológicas que marcaron el partido.

En la primera parte, un saque de portería del #1 en el que el balón fue hacia adelante y regresó de inmediato hacia atrás fue una muestra de las complicaciones que hubo a la hora de jugar.

Un disparo de Cauly que se fue por poco y uno de Aldemir Ferreira que Antúnez despejó de gran manera luego de que la pelota se cambiara su rumbo en el aire acercaron a São Paulo.

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Boston River tuvo dificultades para generar peligro, aunque igualmente pudo pisar en alguna oportunidad el área defendida por Rafael.

En la segunda parte, Cauly tuvo su revancha y a los 52 minutos marcó. Sin embargo, el árbitro anuló el tanto a instancias del VAR por posición adelantada.

Los brasileños insistieron y a los 61 minutos consiguieron el premio mayor, cuando Bobadilla puso el único tanto de la lluviosa y fría noche montevideana. Ignacio Ithurralde movió de inmediato el banquillo y minutos después lo hizo nuevamente buscando la reacción de su equipo.

Pese a esto, Boston River no pudo complicar a la retaguardia rival y de esa forma se fue con una derrota. São Paulo se impuso por 1-0 y lidera el Grupo C junto al chileno O’Higgins, que más temprano venció por 2-0 al colombiano Millonarios con anotaciones del paraguayo Arnaldo Castillo y Francisco González.

El próximo 14 de abril, brasileños y chilenos se pondrán cara a cara en la casa del tricampeón de Libertadores, mientras que Boston River viajará a Colombia para visitar a Millonarios un día después. EFE