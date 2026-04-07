Fútbol Internacional
07 de abril de 2026 - 21:11

Copa Sudamericana: Barracas y Vasco, rivales de Olimpia, empatan sin goles

Nicolás Demartini (d) de Barracas disputa el balón con Claudio Spinelli (i) de Vasco da Gama este martes, en un partido de la Copa Sudamericana en el estadio Florencio Sola en Banfield (Argentina).
Nicolás Demartini (d) de Barracas disputa el balón con Claudio Spinelli (i) de Vasco da Gama este martes, en un partido de la Copa Sudamericana en el estadio Florencio Sola en Banfield (Argentina).Juan Ignacio Roncoroni

El equipo argentino Barracas Central y el brasileño Vasco da Gama igualaron este martes sin goles en el arranque de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Lorenzo Sola, en Banfield.

Por ABC Color

Barracas Central y Vasco da Gama abrieron su participación en la Copa Sudamericana este martes en Argentina. Ambos clubes están en el Grupo G, que también lo integran al cuadro chileno Audax Italiano y el paraguayo Olimpia, que se enfrentan el miércoles en el estadio Bicentenario de la Florida, a partir de las 21:00 de nuestro país.

Juan Espínola, el arquero paraguayo de Barracas Central, en la formación previa al partido junto a sus compañeros.
Juan Espínola, el arquero paraguayo de Barracas Central, en la formación previa al partido junto a sus compañeros.

Barracas no pudo aprovechar la localía y la presentación del equipo de Rio de Janeiro sin la mayoría de sus titulares, para sumar de a tres jugando en casa.

En otro compromiso disputado en la noche de este martes, por el Grupo E, Racing de Argentina venció de visitante al Independiente Petrolero boliviano, por 3-1.

* Resultados y programa de la primera ronda: Martes: Barracas Central 0-Vasco da gama 0, Independiente Petrolero 1-Racing 3, O’Higgins-Millonarios, Boston River-Sao Paulo y Alianza Atlético-Tigre; Miércoles, 19:00: Deportivo Cuenca-Santos, Deportivo Riestra-Palestino y Recoleta-San Lorenzo; 21:00: Audax Italiano-Olimpia; 21:30: Blooming-River Plate y Torque-Gremio; 23:00: Puerto Cabello-Atlético Mineiro; Jueves, 19:00: Botafogo-Caracas y Juventud-Cienciano; 21:30: Macará-América y Carabobo-Bragantino.