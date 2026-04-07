Copa Sudamericana: Barracas y Vasco, rivales de Olimpia, empatan sin goles

Barracas Central y Vasco da Gama abrieron su participación en la Copa Sudamericana este martes en Argentina. Ambos clubes están en el Grupo G, que también lo integran al cuadro chileno Audax Italiano y el paraguayo Olimpia, que se enfrentan el miércoles en el estadio Bicentenario de la Florida, a partir de las 21:00 de nuestro país.

Barracas no pudo aprovechar la localía y la presentación del equipo de Rio de Janeiro sin la mayoría de sus titulares, para sumar de a tres jugando en casa.

En otro compromiso disputado en la noche de este martes, por el Grupo E, Racing de Argentina venció de visitante al Independiente Petrolero boliviano, por 3-1.

* Resultados y programa de la primera ronda: Martes: Barracas Central 0-Vasco da gama 0, Independiente Petrolero 1-Racing 3, O’Higgins-Millonarios, Boston River-Sao Paulo y Alianza Atlético-Tigre; Miércoles, 19:00: Deportivo Cuenca-Santos, Deportivo Riestra-Palestino y Recoleta-San Lorenzo; 21:00: Audax Italiano-Olimpia; 21:30: Blooming-River Plate y Torque-Gremio; 23:00: Puerto Cabello-Atlético Mineiro; Jueves, 19:00: Botafogo-Caracas y Juventud-Cienciano; 21:30: Macará-América y Carabobo-Bragantino.