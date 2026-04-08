Diniz debuta en el banquillo del Corinthians en el estreno de Platense en la Libertadores

El partido, que abrirá el la zona E de la competición, se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, en las afueras de Buenos Aires, desde las 21.00 hora local (00.00 del miércoles GMT), y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza.

El 'Timão', que cuenta con el neerlandés Memphis Depay y el inglés Jesse Lingard en sus filas, perdió el domingo en casa ante el Internacional (0-1) y roza la zona de descenso, con un balance de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Diniz, que reemplazó a Dorival Júnior, buscará cambiar rápidamente el rumbo de un equipo que se trazó importantes metas para 2026, tras reforzarse en los últimos meses con Lingard, el mediapunta marroquí Zakaria y el central brasileño Gabriel Paulista, exjugador del Arsenal, Valencia y Villarreal.

Platense comenzará su primera aventura continental tras coronarse en el Apertura 2025, que fue su primer título en la Primera División de Argentina y que le otorgó la plaza para esta edición de la Libertadores.

El conjunto dirigido por Walter Zunino viene de empatar 0-0 ante Lanús y llega al encuentro de este jueves en el décimo puesto de la zona A del Apertura 2026 con 15 unidades, tras haber registrado tan solo tres triunfos en sus primeras doce presentaciones.

El 'Calamar' ha perdido a varias de las figuras que lo llevaron a la gloria hace casi un año pero ha logrado mantener la solidez defensiva característica de aquel equipo, sobre todo gracias al buen desempeño del portero Matías Borgogno y del experimentado zaguero Víctor Cuesta.

En ataque, su principal amenaza es Gonzalo Lencina, centrodelantero llegado este año proveniente del colombiano Deportes Tolima, donde registró un buen 2025.

El grupo E de la Libertadores lo completan el uruguayo Peñarol y el colombiano Independiente Santa Fe, que chocarán este jueves en El Campín de Bogotá.