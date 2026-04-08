Fútbol Internacional
08 de abril de 2026 - 10:25

Diniz debuta en el banquillo del Corinthians en el estreno de Platense en la Libertadores

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Buenos Aires, 8 abr (EFE).- El exseleccionador brasileño Fernando Diniz debutará este jueves en el banquillo del Corinthians en su visita al argentino Platense, en un duelo que marcará el debut del 'Calamar' en la Copa Libertadores.

Por EFE

El partido, que abrirá el la zona E de la competición, se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, en las afueras de Buenos Aires, desde las 21.00 hora local (00.00 del miércoles GMT), y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza.

El 'Timão', que cuenta con el neerlandés Memphis Depay y el inglés Jesse Lingard en sus filas, perdió el domingo en casa ante el Internacional (0-1) y roza la zona de descenso, con un balance de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Diniz, que reemplazó a Dorival Júnior, buscará cambiar rápidamente el rumbo de un equipo que se trazó importantes metas para 2026, tras reforzarse en los últimos meses con Lingard, el mediapunta marroquí Zakaria y el central brasileño Gabriel Paulista, exjugador del Arsenal, Valencia y Villarreal.

Platense comenzará su primera aventura continental tras coronarse en el Apertura 2025, que fue su primer título en la Primera División de Argentina y que le otorgó la plaza para esta edición de la Libertadores.

El conjunto dirigido por Walter Zunino viene de empatar 0-0 ante Lanús y llega al encuentro de este jueves en el décimo puesto de la zona A del Apertura 2026 con 15 unidades, tras haber registrado tan solo tres triunfos en sus primeras doce presentaciones.

El 'Calamar' ha perdido a varias de las figuras que lo llevaron a la gloria hace casi un año pero ha logrado mantener la solidez defensiva característica de aquel equipo, sobre todo gracias al buen desempeño del portero Matías Borgogno y del experimentado zaguero Víctor Cuesta.

En ataque, su principal amenaza es Gonzalo Lencina, centrodelantero llegado este año proveniente del colombiano Deportes Tolima, donde registró un buen 2025.

El grupo E de la Libertadores lo completan el uruguayo Peñarol y el colombiano Independiente Santa Fe, que chocarán este jueves en El Campín de Bogotá.