Vladyslav Vanat dice adiós a la temporada por lesión y Girona pierde a su máximo goleador

El comunicado del Girona detalla que Vanat estará entre diez y doce semanas de baja, por lo que ya no podría volver a jugar este curso.

El delantero ucraniano se retiró del encuentro del lunes en Montilivi contra el Villarreal (1-0) a los once minutos por un pinchazo y su técnico, Míchel Sánchez, ya admitió en la rueda de prensa posterior que podía ser una lesión importante.

Vanat, de 24 años, llegó al Girona el verano pasado procedente del Dinamo de Kiev, a cambio de unos 15 millones de euros, y en su primer curso en el fútbol español ha firmado diez goles y dos asistencias en 27 titularidades, 29 participaciones y más de 2.000 minutos entre LaLiga española y la Copa del Rey. Ha sido una pieza fija para Míchel.

Abel Ruiz, muy señalado por el bajo rendimiento desde su fichaje, fue su sustituto contra el Villarreal y es el principal candidato a la titularidad en este tramo final del curso, con el Girona a cuatro puntos del séptimo y a ocho del descenso.

El técnico madrileño también tiene la posibilidad del uruguayo Cristhian Stuani, ya recuperado de su última lesión, y ya ha utilizado más de un partido la opción de reconvertir al argentino Claudio Echeverri, extremo cedido por el Manchester City, como punta.