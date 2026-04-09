Arbeloa: "Para ganar partidos no vale solo con el talento"

A pocos días del encuentro que disputará el Real Madrid frente al Bayern Múnich y en el que el conjunto blanco necesita remontar para acceder a las semifinales de la Liga de Campeones, el técnico blanco habló sobre una cultura del esfuerzo innegociable que se debe aplicar en cada choque indistintamente de la competición que sea.

En la rueda de prensa posterior al choque de ida que perdió el Real Madrid 1-2 ante el Bayern, Arbeloa habló sobre Mbappé: "Este es el Mbappé que queremos ver, un Mbappé que quiere ser Mbappé todos los días". Preguntado por esas palabras, el preparador blanco teorizó sobre el fútbol más allá del talento.

"No solo Mbappé. Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Es importante querer ser uno mismo más allá del talento y la calidad. No todos los días se pueden jugar unos cuartos de Champions y partidos de gran motivación. Ahí es cuando viene la auto exigencia y cuando viene querer ser el mejor todos los días", señaló.

"El esfuerzo, la actitud, las ganas... Eso necesitamos de los jugadores del Real Madrid, que mañana tienen que sentir que tienen que brillar y hacer un gran partido, independientemente de que sea uno de los 38 de Liga que unos cuartos. No es fácil, pero necesitamos esto de estos jugadores, que salgan al campo y que su mayor motivación sea dar lo mejor de sí mismos", agregó.

Además, negó rotundamente que insinúe con esas declaraciones que a algún jugador del Real Madrid le falten ganas sobre el terreno de juego: "En absoluto. Es muy importante para mí como entrenador. Entiendo que tampoco soy una persona que le guste mucho que quiera hablar solo de lo que quieran hacer mis jugadores sobre el campo y desgranar tácticamente que situaciones buscamos", narró.

"En todos los aspectos en la vida hay que salir con compromiso y actitud. El talento de mis jugadores es maravilloso, pero para ganar partidos no vale solo con el talento. Puede que de vez en cuando sí, pero necesitamos algo más que el talento", añadió.

También habló sobre los pitidos que recibió Vinícius Júnior durante el choque ante el Bayern y recordó que el brasileño tiene un gran rendimiento y talento a la vez que indicó que la crítica forma parte de la forma de ser del estadio del Real Madrid.

"Los silbidos, forman son parte de la exigencia de esta afición. Lo veo como algo normal y natural. Otros entrenadores pueden notar un ambiente enrarecido, pero esto es el Real Madrid y la exigencia es máxima. Pero no le podemos pedir nada más a los aficionados, si dimos la cara en la segunda parte y empujó fue por cómo apretó el Bernabéu. Eso lo tengo claro. Ojalá tuviera la suerte de jugar todos los partidos en el Bernabéu. Los jugadores lo sienten igual".

Asimismo, señaló que no piensa hacer rotaciones para el choque ante el Girona porque para él el duelo más importante es el de este viernes: "Voy a sacar un equipo a la altura de ellos", confirmó.

"No estamos para probaturas. Está claro que tenemos todos muchas ganas de que llegue el partido de Múnich. Desde que pitó el árbitro tenemos ese animo de llegar al Allianz y probar de lo que somos capaces. El Madrid ha forjado su historia a través de desafíos como el del miércoles. Pero el partido del miércoles empieza mañana".

Arbeloa desveló que sus jugadores son los primeros que quieren jugar ante el Girona porque, para el Real Madrid, cuando no se consigue ganar "a pesar de un gran rendimiento", siempre se quiere jugar al día siguiente para arreglar las derrotas.

"He hablado con muchos de ellos y están todos dispuestos y disponibles, con ganas de brindar un gran partido a la afición y sobre todo a nosotros mismos. Somos conscientes de que cada partido para nosotros es muy importante. Si antes teníamos poco margen de error, ahora menos. Buscamos ganar cada partido. Peleamos cada uno y sabemos la exigencia que conlleva el escudo que tenemos en el pecho", finalizó.