Cubarsí (Barça) asume "la responsabilidad" de su roja directa ante el Atlético de Madrid

En una publicación en la red social Instagram, el central catalán se ha referido a la falta a Giuliano Simeone que significó su expulsión y el posterior gol del argentino Julián Álvarez de libre directo.

"Una acción que condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad por el resultado", ha escrito el internacional español.

Pese a ello, Cubarsí, que no podrá jugar en el Riyadh Air Metropolitano, se ha mostrado convencido de las opciones de su equipo de remontar la eliminatoria en el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en la capital española.

"Todavía queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos. Seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado. Seguimos adelante, con esfuerzo y determinación, no bajaremos nunca los brazos", ha concluido.

Al igual que Cubarsí, Lamine Yamal también cree en las opciones del Barça. "Esto no ha acabado, culers. Lo daremos todo en la vuelta. Tots units, sempre", ha publicado también en Instagram el delantero de Mataró.

En la misma red social, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha comentado que el equipo mereció "mucho más" en el duelo de ida disputado en el Spotify Camp Nou y ha recordado que "todavía queda el partido de vuelta".

Por su parte, el centrocampista Pedro González 'Pedri', que acabó el partido con unas pequeñas molestias, también se ha conjurado para el segundo partido de la eliminatoria.

"Mientras sea posible, vamos a intentarlo. Siempre, siempre, siempre...¡Força Barça!", ha subrayado el canario en Instagram.