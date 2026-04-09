LaLiga se une a la estadounidense Fastly contra la piratería

El organismo recordó que la piratería cuesta a los clubes españoles entre 600-700 millones de euros al año, según sus estimaciones, y explicó que ambas compañías colaboran en un proyecto antipiratería, con el doble objetivo de ayudar a las plataformas a combatir la piratería y permitir a los titulares de derechos como LaLiga preservar el valor estratégico y económico de sus contenidos protegidos mediante la mitigación de su uso ilegal.

LaLiga y Fastly (NASDAQ: FSLY), líder en plataformas globales de "edge cloud" (acerca el procesamiento de datos al lugar donde se generan), comenzaron a colaborar el año pasado y para combatir las transmisiones ilegales la segunda ha desarrollado un sistema de detección inteligente y específico que aprovecha la IA y las señales de contenido de los propietarios para identificar emisiones ilegales casi en tiempo real.

En un comunicado, LaLiga destacó que un estudio de la firma Grant Thornton de 2025 al menos 10,8 millones de retransmisiones no autorizadas fueron detectadas en 2024 y más del 81 % de éstas no dieron lugar a la suspensión de la emisión, y sólo el 2,7 % de las infracciones fueron abordadas en un plazo de 30 minutos.

LaLiga señaló que la solución de Fastly está diseñada para estos retos, al permitir la eliminación de contenido ilegal por parte de sus clientes con una mayor precisión y reduciendo drásticamente el margen de actuación para la piratería, lo que refleja su firme compromiso de aprovechar la tecnología para permitir a los titulares de derechos proteger mejor su propiedad intelectual sin necesidad de recurrir a medidas legales contra los intermediarios.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó que esta ha logrado reducir la piratería de sus retransmisiones en España en un 60 % durante la temporada 2024-25, "gracias a una estrategia integral, de extremo a extremo, centrada en medidas legales, educativas, institucionales y tecnológicas"

"Este éxito se debe en gran parte a nuestro ecosistema de colaboradores como Fastly, que nos permite seguir explorando nuevas y más eficaces formas de combatir la piratería en su origen. LaLiga mantiene un firme compromiso para poner fin a la piratería, y para alcanzar este objetivo se requiere la colaboración de todos los actores implicados trabajando conjuntamente", añadió.

En representación de Fastly, Kelly Shortridge subrayó que "al contrario de estrategias alternativas basadas en bloqueos regionales", la suya se enfoca en la precisión, "dejando a los fans que disfruten del partido" mientras protegen "el contenido del abuso de los criminales".