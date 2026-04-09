Un partido y 90.000 libras de sanción al entrenador del Fulham por criticar a los árbitros

Silva criticó la actuación del árbitro Matt Donohue y del VAR por, entre otras acciones, negar un penalti a su equipo tras revisarlo en el monitor. El Fulham perdió dicho partido por 0-1 gracias a un gol de Crysencio Summerville.

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) le acusó de actuar de manera impropia al poner en entredicho la imparcialidad de los colegiados y una comisión independiente le ha encontrado culpable de ello y le ha impuesto una sanción de un partido de suspensión y el pago de 90.000 libras.

El partido de sanción, sin embargo, se encuentra suspendido a la espera de que Silva apele, por lo que el técnico portugués podrá sentarse en el banquillo este sábado para dirigir a su equipo contra el Liverpool.

Los 'Cottagers' son novenos con 44 puntos, a cuatro de las posiciones de Europa League.