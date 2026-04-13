Muere futbolista en Ghana durante robo a mano armada a su plantel

La Federación Ghanesa de Fútbol (GFA) informó del fallecimiento de Frimpong, de 20 años, el domingo, en un comunicado emitido este lunes en el que señaló que la policía está investigando las circunstancias del incidente.

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El delantero quedó gravemente herido y fue trasladado a un hospital de la localidad de Bibiani, en el noroeste de Ghana, donde certificaron su muerte, según medios locales.

Según las primeras conclusiones, el suceso ocurrió en la carretera entre Bibiani y Goaso, cerca de Ahyiresu, cuando varios hombres armados bloquearon la vía para perpetrar el robo y fue en el forcejeo cuando el futbolista recibió un disparo que le dejó malherido.

La GFA ha expresado su “profunda consternación y tristeza” por la muerte del que define como “un joven talento prometedor” del fútbol ghanés y se ha comprometido a revisar y reforzar las medidas de seguridad de los clubes que viajan para disputar competiciones nacionales para prevenir nuevos incidentes.

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“Instamos a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia”, añade el comunicado de la entidad federativa.

Frimpong había metido dos goles en los trece partidos que había disputado con el Berekum Chelsea, adonde llegó a comienzos de este año cedido por el Aduana Stars, también de la máxima categoría del fútbol del país, situado en la parte occidental de África. EFE