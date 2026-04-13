Universidad Católica se acerca a Colo Colo que conserva el liderato sin jugar

Los Cruzados vencieron de visita por 3-4 al decimotercero Audax Italiano para igualar con 17 enteros con Deportes Limache, que sigue segundo luego de perder por 1-0 ante el duodécimo Palestino.

Los albos tenían en riesgo su liderato, pues su partido de esta jornada con Coquimbo Unido, noveno, fue aplazado por el compromiso de Copa Libertadores de este martes de los aurinegros con el Universitario de Deportes peruano.

Católica consiguió su triunfo el pasado sábado con un gol en el minuto 89 que le dio aliento para su visita por Copa Libertadores este miércoles al Cruzeiro brasileño, luego de haber debutado con derrota la semana pasada ante Boca Juniors.

"Fue un partido de muchísima exigencia y a nosotros nos convendría tener partidos más tranquilos", dijo el entrenador Daniel Garnero sobre el marcador que terminó con muchos goles de ambos equipos.

El técnico argentino, sin embargo, celebró el resultado favorable: "mientras hagamos un gol más que el rival, no tengo problemas".

El equipo de La Franja comenzó perdiendo ante Audax con un gol temprano, por lo que Garnero hizo una proyección sobre su próximo duelo en Brasil.

Ñublense fue el protagonista de la fecha con su victoria por 1-0 sobre Universidad de Chile, que le mantuvo en la cuarta posición con 16 puntos, mientras que los laicos bajaron al séptimo con 13.

El entrenador argentino Fernando Gago sufrió su primera derrota en la Liga ante el equipo de Chillán, y el panorama se complicó luego de que este lunes se confirmara la lesión del experimentado delantero Eduardo Vargas.

"Tuvimos un error en el segundo tiempo, que nos costó el gol, pero creo que el partido fue raro. Sabíamos que corríamos el riesgo con las transiciones del rival y nos faltó un poquito más de fluidez en el último tercio", dijo Gago.

La jornada comenzó el viernes con la victoria a domicilio de Huachipato por 0-2 sobre O’Higgins, que dejó a los negriazules quinto con 15 unidades y a los rancagüinos octavos con 13.

El sexto Universidad de Concepción ganó en casa por 1-0 al decimocuarto Cobresal, mientras que el décimo La Serena se impuso por 1-0 al undécimo Everton.