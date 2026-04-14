Kylian Mbappé: "Para mí, jugar en el Real Madrid es como un regalo de Dios"

En una entrevista con la revista GQ, cuya portada de los meses de abril y mayo contará con la imagen del exjugador del Paris Saint-Germain, Mbappé conversa sobre el Real Madrid, el Mundial 2026 que afrontará con su selección y su estrategia de juego, entre otros asuntos.

El futbolista parisino, de 27 años, se muestra feliz al ser preguntado por su presente en el Real Madrid.

"Para mí es como un regalo de Dios. Tener la oportunidad de vivir de mi pasión, jugar los mejores partidos, estar en el mejor club del mundo. Estoy muy agradecido siempre de estar en el campo, de levantarme cada mañana a hacer lo que me hace feliz", asevera.

Mbappé señala que siente que, al jugar en el estadio Santiago Bernabéu, de la capital española, está "pisando el mejor suelo del mundo en un país que, futbolísticamente hablando, es uno de los mejores del mundo”.

El delantero internacional, campeón con Francia en el Mundial de Rusia 2018, reconoce que una Copa del Mundo "es un momento especial" y habla sobre la expectativa de 'Les Bleus' para la edición de Estados Unidos, México y Canadá.

"Se gana juntos, a través de la constancia y la mentalidad. Tenemos mucha ambición, pero también la humildad de saber que nada está garantizado", comenta el que fuera elegido mejor jugador joven de aquella edición, en la que anotó cuatro tantos.

Campeón con el PSG de innumerables títulos en Francia, de la Supercopa europea y de la Copa Intercontinental con el Real Madrid, y de la Liga de Naciones europea -además del Mundial- con Francia, Mbappé es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, pero él se muestra cauto e insiste en que "lo más difícil no es llegar, es mantenerse ahí y seguir progresando".

"Una carrera nunca se desarrolla exactamente como uno la imagina. Hay cosas que controlas y otras que no. Hoy estoy en el entorno con el que soñaba de niño", confiesa.

"Hoy en día, el talento no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la constancia", subraya Mbappé, quien concluye que "el fútbol no es sólo lo que haces con el balón", sino también "todo lo que lo rodea: lo colectivo, la constancia, las responsabilidades”.