Argentina y Colombia disputarán la final del Sudamericano Sub-17

El sonoro triunfo de los colombianos, que dio la campanada de la jornada, evitó otra reedición del clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, las selecciones más ganadoras de este torneo.

La primera mitad del partido entre cafeteros y canarinhos fue para estos últimos, pero no supieron transformar en gol su mayor tenencia de la pelota frente a un rival muy ordenado en defensa.

Pero en el complemento la tónica cambió cuando Andrés Mosquera venció al portero brasileño con un potente disparo a los 53 minutos y puso en ventaja a Colombia.

Heridos, los brasileños adelantaron sus líneas para buscar el empate, pero en un veloz contraataque los cafeteros consiguieron su segunda diana por intermedio de José Escorcia a los 67 minutos.

El propio Escorcia anotó de tiro libre el tercero en la cuenta colombiana cuando el partido expiraba, sepultando a una Brasil que no tuvo respuestas ante la efectividad colombiana en los dos arcos.

Por su parte, Argentina dejó en el camino a Ecuador con goles de Facundo Salinas, Juan Cruz Policella y Emiliano Barrionuevo, los tres delanteros que puso esta noche en cancha la Albiceleste.

Salinas abrió el marcador a los 10 minutos cuando remató de cabeza un centro lanzado por Escobar desde la izquierda.

Hólger Quintero igualó la pizarra para la Tri de penalti en el minuto la63.

Cuando el partido se tornó de ida y vuelta, Policella devolvió la ventaja a la Albiceleste con disparo desde dentro del area y en una jugada muy parecida Barrionuevo sentenció el juego con un potente remate rasante al primer palo del cuidavallas ecuatoriano.

El domingo, Argentina buscará su quinto título de la categoría, mientras que Colombia irá por su segunda conquista tras el obtenido en 1993.

Brasil es el máximo ganador de este torneo tras alzar el trofeo en 14 de las 21 ediciones que se han disputado desde 1985.