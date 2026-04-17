2-1. Nico Paz no es suficiente

El conjunto de Cesc es quinto en la tabla a dos puntos del cuarto, el Juventus, que tiene que disputar su encuentro de la trigésima tercera jornada. Ha vuelto a dejar escapar otra buena ocasión el Como, que empató con el Udinese hace dos jornadas y perdió con el Inter la pasada semana.

No supo contrarrestar la velocidad del combinado de Fabio Grosso, noveno en la clasificación y sin nada en juego. Lejos de Europa y también de la parte baja de la clasificación, sentenció el partido en tres minutos, poco antes del descanso, liderado por el angoleño Mbala Nzola.

Con espacios es difícil de parar el africano, que asistió a Cristian Volpato en el minuto 42. El atacante, de primeras, definió perfecto con un toque elevado que dejó en evidencia la mala colocación del meta Jean Butez.

En el minuto 44 fue el propio Nzola el que hizo el segundo, en una larga carrera desde el medio del campo, tras recibir un pase de Armand Lauriente que le situó en un mano a mano con el portero, al que batió otra vez con una buena definición.

La posesión y el ritmo era del Como, que no supo defender las rápidas transiciones locales. Acortó distancias en el añadido de la primera parte, en un centro de Iva Smolcic que fue rematado de cabeza, desde el punto de penalti, por Nico Paz.

El Como lo intentó en la segunda parte, pero su dominio no tuvo premio. El Sassuolo jugó con la ventaja y cerró el triunfo para propinar la segunda derrota seguida a su rival y el tercer encuentro consecutivo sin ganar que le mantiene fuera de los cuatro primeros puestos.