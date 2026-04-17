3-2. El Lens mantiene viva la liga con una remontada en superioridad numérica

Una derrota habría sido ya decisiva. Una victoria sostiene la fe del Lens, segundo y contra las cuerdas cuando su rival marcó dos goles a toda velocidad, con el 0-1 del venezolano Cristian Casseres en el minuto 6 y el 0-2 de Seny Koumbassa en el 13.

La expulsión de Yann Ghobo en el Toulouse, superado el cuarto de hora, cambió el panorama pero no fue hasta el minuto 66 cuando el Lens niveló el choque, con los goles de Saud Abdulhamid, con el 1-2 en el 61, y Adrien Thomasson. Y no ganó hasta el 91, con el 3-2 de Ismaelo Ganiou.