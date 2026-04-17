América-Millonarios, un duelo clave por la clasificación para los cuadrangulares

A falta de tres jornadas para el cierre de la primera fase del campeonato, el América -que tiene un partido aplazado- es séptimo con 24 puntos y una victoria lo dejará muy cerca de la clasificación.

El Millonarios, dirigido por el argentino Fabián Bustos, lo tiene un poco más difícil porque ocupa el décimo lugar con 22 unidades.

Sin embargo, los dos equipos están motivados tras haber ganado sus partidos de la Copa Sudamericana esta semana. El América se impuso 2-1 al peruano Alianza Atlético, mientras que el Millonarios le ganó 1-0 al uruguayo Boston River.

Para este partido, la única baja de los caleños es la del lateral derecho Mateo Castillo.

En cuanto al resto del equipo, se espera que sean titulares jugadores de buen nivel como el portero brasileño Jean Fernandes, el creativo Yeison Guzmán, el atacante Tomás Ángel y el delantero ecuatoriano Daniel Valencia.

El Millonarios tendrá que lidiar con la baja de una de sus figuras, el delantero argentino Rodrigo Contreras, que fue expulsado en el empate 1-1 del fin de semana pasado con el Independiente Santa Fe.

El ariete posiblemente sea reemplazado por Radamel Falcao García o Carlos Darwin Quintero, quien anotó el gol con el que el Millonarios se impuso al Boston River esta semana.

El Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, visitará este viernes al Boyacá Chicó, un partido que supone una oportunidad de oro para los azucareros para acercarse a los cuadrangulares, a los que no clasifican desde el Torneo Finalización de 2023.

El equipo verde de Cali, que es octavo con 23 puntos, recuperará al centrocampista Ronaldo Pájaro, que se perdió por acumulación de amarillas el encuentro de la semana pasada contra el Llaneros, que terminó 1-1.

"Lo más importante es tener la conciencia de que cada vez son menos partidos, de que cada vez son menos puntos y que no hay margen de error, que debemos ganar", expresó Dudamel en la previa del partido.

El Chicó, por su parte, cayó por 5-0 el domingo pasado con el Atlético Bucaramanga y está luchando por no descender, por lo que cualquier punto que sume le servirá para ese propósito.

17.04: Jaguares-Deportivo Pasto y Boyacá Chicó-Deportivo Cali.

18.04: Deportes Tolima-Deportivo Pereira y Fortaleza-Águilas Doradas.

19.04: Independiente Santa Fe-Cúcuta Deportivo, Alianza-Deportivo Independiente Medellín, Junior-Llaneros y América de Cali-Millonarios.

20.04: Once Caldas-Internacional y Atlético Nacional-Atlético Bucaramanga.