Caicedo renueva con el Chelsea hasta 2033

Caicedo, que llegó al Chelsea en 2023 procedente del Brighton & Hove Albion a cambio de 123 millones de euros, ha renovado su compromiso con el Chelsea con su consiguiente mejora de sueldo, después de casi tres años en los que se ha convertido en uno de los mejores pivotes de la Premier League.

A sus 24 años, Caicedo ha jugado 140 partidos para el Chelsea y ha marcado ocho goles.

"Estoy muy contento por haber renovado. Creo en este equipo y en este club y en que vamos en la dirección correcta. Hay mucho que podemos lograr y tengo mucha hambre de ello y de mejorar cada día. Quiero ganar más títulos con el Chelsea y darlo todo por este club", dijo el ecuatoriano.

En su etapa en el Chelsea, Caicedo ha ganado una La Conferencia y el Mundial de Clubes, y esta temporada lucha por la FA Cup, donde están en semifinales, y por clasificarse a la Liga de Campeones la temporada que viene.