El argentino Juan Musso, en once ideal de la Liga de Campeones que lidera Michael Olise

En la portería figura el argentino Juan Musso, decisivo con varias paradas de mérito para lograr que el Atlético de Madrid se convirtiera en el único conjunto español en semifinales del máximo torneo continental europeo.

La defensa la completan Marquinhos, central brasileño del Paris Saint-Germain, sólido en el juego aéreo; Dayot Upamecano, defensa francés del Bayern, determinante en duelos defensivos; y Eduardo Quaresma, central portugués del Sporting de Lisboa.

El centro del campo lo integran Arda Güler, autor de un doblete, incluido un gol de falta directa para el Real Madrid, y que terminó expulsado en el encuentro que supuso la eliminación para su equipo; Martín Zubimendi, centrocampista español del Arsenal, clave por su orden táctico y precisión en la distribución; Joshua Kimmich, mediocentro alemán del Bayern; y el rojiblanco Marcos Llorente, que aportó una asistencia ante el Barcelona.

El tridente en ataque lo forman los azulgrana Ousmane Dembélé, que firmó un doblete, y Ferran Torres, autor de un golazo, además de una asistencia y un tanto anulado; y Olise, que lideró el ataque de su equipo y decisivo con el gol en el tiempo añadido frente al Real Madrid.

Olise, extremo francés del Bayern, fue designado mejor jugador de la jornada, consolidándose como una de las figuras más determinantes de la competición en su tramo decisivo.