El valor de mercado de la final: los 587 millones del Atlético doblan a la Real Sociedad

De los futbolistas del partido decisivo por el título de este sábado en Sevilla, nadie tiene más valor en la actualidad que el argentino Julián Álvarez, campeón del mundo con su selección en 2022, con 90 millones de euros.

Seis jugadores del equipo rojiblanco copan los seis primeros puestos en ese sentido de la final: aparte de ‘La Araña’, en las primeras posiciones se sitúan Pablo Barrios, con 60 millones; Álex Baena, con 45; Giuliano Simeone y Ademola Lookman, con 40; y David Hancko, con 35, según los valores de la citada página web, con lo que el jugador con más cantidad atribuida en el mercado de la Real, Take Kubo, no aparece hasta el séptimo puesto.

Los 30 millones de euros del extremo japonés es el mayor valor del equipo donostiarra, en el que otros tres compañeros llegan a 20 millones o más. Es el caso de Mikel Oyarzabal, su máximo goleador y también de la selección española con Luis de la Fuente, con 25 millones, la misma cifra que Jon Gorrotxategi y cinco más que Jon Martín, que tiene 20 millones de valor.

El Atlético, mientras, tiene quince jugadores de 20 o más millones. A los citados Álvarez, Barrios, Baena, Giuliano, Lookman y Hancko, añade los defensas Marc Pubill (28), Robin Le Normand (25) y Matteo Ruggeri (20); los centrocampistas Marcos Llorente (22), Rodrigo Mendoza (20), Thiago Almada (20), Nico González (24) y Johnny Cardoso (22); y el delantero Alexander Sorloth, con 20 millones de valor de mercado en la actualidad.

Atlético de Madrid (587 millones de euros): Julián Álvarez (90 millones), Pablo Barrios (60), Álex Baena (45), Giuliano Simeone (40), Ademola Lookman (40), David Hancko (35), Marc Pubill (28), Robin Le Normand (25), Nico González (24), Johnny Cardoso (22), Marcos Llorente (22), Matteo Ruggeri (20), Rodrigo Mendoza (20), Thiago Almada (20), Alexander Sorloth (20), Jan Oblak (17), Nahuel Molina (15), José María Giménez (12), Antoine Griezmann (10), Obed Vargas (8), Koke Resurrección (6), Clement Lenglet (5) y Juan Musso (3).

Real Sociedad (272,7 millones de euros): Take Kubo (30), Mikel Oyarzabal (25), Jon Gorrotxategi (25), Jon Martín (20), Ander Barrenetxea (18), Jon Aramburu (15), Sergio Gómez (15), Álex Remiro (14), Brais Méndez (12), Orsi Oskarsson (12), Luka Sucic (10), Beñat Turrientes (10), Arsen Zakharyan (10), Igor Zubeldia (9), Yangel Herrera (9), Pablo Marín (8), Carlos Soler (8), Gonçalo Guedes (6), Wesley (5), Ahien Muñoz (3,5), Duje Caleta-Car (3), Jon Karrikaburu (2), Aritz Elustondo (1,8), Álvaro Odriozola (0,8) y Unai Marrero (0,6).