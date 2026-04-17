La FIFA premia al Cardif, la "fábrica de jugadores" del fútbol paraguayo

El director general y principal impulsor del Cardif, el argentino Javier Valdecantos, dijo a EFE que el proyecto, que atiende a cerca de 2.000 jóvenes de entre 13 y 19 años de todo el país, surgió en 2022 por su deseo de "dejar algo" al fútbol de Paraguay.

"Esto para nosotros funciona como una fábrica de jugadores, donde los chicos tienen canchas, gimnasio, vestuarios y agua caliente, tienen todas las cosas que antes no tenían", declaró Valdecantos, quien fue preparador físico de la selección paraguaya durante la etapa como entrenador albirrojo de su compatriota Guillermo Barros Schelotto, entre 2021 y 2023.

"La satisfacción que a nosotros nos da cuando termina la jornada, y vemos irse a los chicos, es de una gratitud inmensa, la sonrisa de los chicos cuando termina el día es impagable", agregó.

En un comunicado difundido esta jornada, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) señaló que el centro deportivo "representa un pilar fundamental dentro del ecosistema de desarrollo" del deporte en el país suramericano, y brinda a sus jóvenes talentos "formación integral con estándares de primer nivel".

Asimismo, la APF destacó que el premio posiciona a Paraguay "como un referente" en la región en materia de infraestructura deportiva.

Los FIFA Forward Awards tienen como objetivo reconocer los proyectos de infraestructura financiados con fondos del Programa de Desarrollo Forward del propio ente.

Valdecantos aseguró a EFE que Paraguay se postuló al premio y que la APF se enteró del reconocimiento a través de "una nota" enviada hoy por la FIFA.