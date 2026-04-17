Leyendas de Real Madrid e Inter se enfrentarán en el 'Corazón Classic Match'

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, destacó, durante la presentación del partido, que el 'Corazón Classic Match "se ha convertido en una de las grandes citas solidarias" del club.

“Aquí (en el Bernabéu) lograsteis vuestra tercera Copa de Europa en mayo de 2010”, recordó Florentino Pérez, y destacó que "asistir a un partido entre las leyendas del Inter y del Real Madrid es rememorar uno de los grandes clásicos del fútbol europeo".

El presidente del Real Madrid subrayó, además, el compromiso social de la entidad: “Nuestra Fundación atiende a 400.000 personas en más de 100 países a través de 1.400 proyectos socioeducativos repartidos por todos los continentes. Esta cita solidaria es un ejemplo de lo que debe representar el fútbol y el deporte. (...) Reitero la gratitud y compromiso que hemos denominado como un 'partido con alma de infancia'”.

El presidente del Inter de Milán señaló: "Salir a la cancha con estos colores sella la relación de estima y respeto que nos une como Inter y Real Madrid, dos clubes que comparten no solo momentos de fútbol mundial, sino también valores importantes que vamos a llevar juntos al césped del Bernabéu para ayudar a niños y jóvenes en