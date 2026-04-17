Prohíben a los seguidores del Olympique de Lyon desplazarse a su partido contra el PSG

En un decreto emitido este viernes en el Diario Oficial, las autoridades consideran que los seguidores del OL manifestaron un comportamiento violento "de forma recurrente" tanto "en el entorno de los estadios" como en las ciudades donde se disputan los encuentros.

"Los desplazamientos del Olympique de Lyon son muy frecuentemente fuente de desorden público (...) tanto por peleas entre seguidores como por la violencia contra las fuerzas del orden o el lanzamiento de petardos, bengalas o artificios caseros", detalla el Ministerio del Interior.

En su decreto hace referencia a una decena de incidentes ocurridos durante los desplazamientos de la afición del OL en el último año, el más reciente de los cuales el pasado 12 de marzo, con un enfrentamiento con seguidores del Celta de Vigo durante un partido de la Liga Europa de la UEFA.

La prohibición imposibilitará cualquier desplazamiento entre el departamento del Ródano, del que Lyon es la capital, y la región Île-de-France, donde se sitúa París, a cualquier persona "seguidora del Olympique de Lyon o que se comporte como tal" durante la jornada del domingo.

El ministerio constata, además, que "las relaciones entre los seguidores del PSG y del OL están cargadas de animosidad desde hace muchos años", lo cual ha ocasionado "múltiples detenciones por graves enfrentamientos que han requerido la intervención de las fuerzas del orden".

En el texto se enumeran otra decena de incidentes ocasionados por "ciertos seguidores del Paris Saint-Germain", quienes también "adoptan frecuentemente un comportamiento violento".

Pese a la prohibición, la policía se desplegará de todos modos para "hacer frente a la amenaza terrorista actual", que el departamento de Interior considera "sensiblemente recrudecida por los riesgos de importación del conflicto palestino-israelí", entre otros motivos.

El Olympique de Lyon se encuentra actualmente en quinta posición en la liga francesa con 51 puntos, 12 por detrás del PSG, que ocupa la primera posición a falta de cinco jornadas.