Slot, entrenador del Liverpool: "La lesión es devastadora para Ekitike"

El futbolista francés estará entre 9 y 12 meses de baja después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles en la derrota del Liverpool contra el Paris Saint Germain de este miércoles.

"Aún no le han operado. Es devastador para él, llegar a un club nuevo, jugar tan bien y que le ocurra esto", dijo Slot este viernes en rueda de prensa.

"En lo primero que pienso es en él, va a estar fuera mucho tiempo y se va a perder muchos grandes momentos, pero no es el primer jugador al que le ocurre algo similar y va a volver incluso más fuerte. Estoy seguro de que en 10 o 15 años incluso dirá que esta lesión le ayudó a jugar a un mayor nivel que antes".

Con la lesión de Ekitike y la marcha en verano de futbolistas como Andy Robertson y Mohamed Salah, es bastante posible que el Liverpool tenga que acudir al mercado de fichajes para reforzarse este verano.

"El pasado verano hicimos muchos fichajes. En los cuatro mercados en los que he estado aquí tenemos un gasto neto de 150 millones. Eso te demuestra el club que somos. Sabemos que Andy y Mo se van a ir, así que a esos dos jugadores tenemos que sustituirles".