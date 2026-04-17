Thiago Fernández: "Desde que llegué al Oviedo todos los partidos son especiales"

"El del jueves es un partido especial, pero no siento que tenga que demostrar nada a Marcelino García Toral. Él también dio el visto bueno para que el Villarreal me fichase y todos pensábamos que la cesión al Oviedo era buena para ambas partes", explicó en la sala de prensa el futbolista, cedido hasta final de temporada por un Villarreal al que se enfrentará el próximo jueves (Carlos Tartiere, 21:30 horas).

Fue en enero de 2026 cuando el Villarreal firmó a Thiago, de 22 años, procedente de Vélez Sarsfield, equipo con el que marcó 6 goles y dio 9 asistencias en 42 partidos.

"En Sudamérica se vive el fútbol distinto, justo en Argentina y Uruguay se vive con mucha pasión y en la situación en la que estamos eso sale más a flote y ayuda al equipo a tener un buen rendimiento", desarrolló el mediapunta sobre el gen competitivo que le ha aportado el técnico uruguayo Guillermo Almada y futbolistas como el propio Thiago, Nico Fonseca y Fede Viñas al Real Oviedo.

El Real Oviedo suma dos triunfos seguidos y la permanencia está a seis puntos a falta de siete jornadas por disputarse, así que tanto la afición como la plantilla están convencidos de que se puede, "y más ahora", según Thiago Fernández, ya que en el Carlos Tartiere "hay una energía muy buena y hay que aprovechar jugar dos partidos seguidos en casa".

Los azules entrenan esta mañana en el Carlos Tartiere, descansarán el sábado y ya el domingo regresarán al trabajo para comenzar una semana particular de dos partidos: el jueves ante el Villarreal y el domingo ante el Elche, ambos en Oviedo.